Nowe zasady badania technicznego będą bezlitosne. Pełzające podwyżki i kary dla kierowców

Aktualne stawki opłat za obowiązkowe badania techniczne zostały ustalone jeszcze w 2004 roku i od tego czasu pozostały na tym samym poziomie. W przypadku pojazdu osobowego wynosi ona 98 zł, natomiast gdy dodatkowo posiada on instalację gazową, opłata wzrasta do 162 zł. Właściciele motocykli muszą liczyć się z kosztem 62 zł (taka stawka obowiązuje także ciągniki rolnicze), natomiast taksówkarze oraz posiadacze pojazdów ciężarowych płacą kolejno 140 i 153 zł.

Podczas gdy kierowcy cieszą się ze stosunkowo niskich cen, diagności nie mogą znieść aktualnego stanu rzeczy. Przez wzrost cen, inflację, rosnące koszty energii, jak również nowe wymogi płynące z unijnych rozporządzeń, prowadzącym SKP coraz trudniej jest związać koniec z końcem. Jak informuje Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP), od czasu ustalenia stawek w 2004 roku koszty prowadzenia działalności wzrosły o 70 proc. Z tego też względu od kilku lat domagają się podwyższenia stawek i urealnienia ich w stosunku do sytuacji rynkowej. Jak widać, Ministerstwo Infrastruktury w końcu przychyliło się do ich próśb.

Ministerstwo Infrastruktury wychodzi naprzeciw żądaniom diagnostów. Będzie drożej

Jeszcze w grudniu zeszłego roku resort poinformował, że pracuje już nad odpowiednią nowelizacją przepisów, która wpłynie na podwyżkę opłat za wykonanie obowiązkowego badania technicznego. Nie były to tylko puste słowa. Ministerstwo złożyło już wniosek o wpisanie nowego projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jak ustaliła redakcja portalu Infor.pl, władze chcą podwyższyć stawkę z poziomu 98 zł do ok. 260-280 zł, co ma pozwolić SKP na dalszą działalność i stawienie czoła wyższym kosztom jej prowadzenia. Co więcej, rządzący nie wykluczają, że wspomniana stawka będzie co roku rewaloryzowana, uwzględniając przy tym zmiany w poziomie inflacji.

Nowe zasady dotyczące okresowych badań technicznych. Kary dla spóźnialskich

Oprócz podwyższenia stawek za wykonanie przeglądu Ministerstwo Infrastruktury zamierza wprowadzić jeszcze jedną istotną zmianę. Próbując walczyć z kierowcami, którzy spóźniają się z wykonaniem badania, resort przewidział odpowiednie kary. Nie będą to jednak typowe grzywny. Mowa tu o podwyższeniu opłaty. Właściciel pojazdu, który spóźni się z obowiązkowym przeglądem o tydzień, zapłaci dwukrotnie wyższą stawkę, natomiast trzykrotność opłaty będzie dotyczyła osób, które spóźnią się z wizytą na SKP o 90 dni. Wszystko wskazuje na to, że omawiane zmiany zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku.