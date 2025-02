Likwidacja parkingu nad obwodnicą. Mieszkańcy protestują, bo wolą go od planowanego parku

W Warszawie w dzielnicy Ursynów powstaje nowy park linearny. Prace są prowadzone wzdłuż ul. F. Płaskowickiej, na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej. Na długości ok. 2 km pojawi się bogata roślinność. Przez cały teren parku będzie biegła promenada, uzupełniona o nowy układ chodników i ścieżek spacerowych. Nie zabraknie też strefy rekreacyjnej i placów zabaw dla dzieci. Wykonawca parku posadził już pierwsze drzewa. Docelowo, po zakończeniu całej inwestycji, na pasie zieleni położonym nad tunelem stanowiącym fragment Południowej Obwodnicą Warszawy (POW) pojawi się około tysiąca drzew i sto tysięcy krzewów, bylin i traw ozdobnych.

Inwestycja podzielona na sześć etapów

Nowy park na Ursynowie jest realizowany etapami. Teren podzielono na sześć odcinków, które są stopniowo zagospodarowywane, a każdy z nich będzie miał inny charakter. Prace zmierzają ku końcowi na odcinkach nr 2 i 3, od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów i dalej do al. KEN. Z tego fragmentu parku warszawiacy będą mogli korzystać już wiosną 2025 r. Rozpoczęły się też prace na odcinku nr 4 od al. KEN do ul. Lanciego, którego oddanie zaplanowano na lato 2025 r. Dalsze etapy – odcinek nr 5 (od ulicy Lanciego do Rosoła) i 6 (od Rosoła do ulicy Nowoursynowskiej) – będą oddawane kolejno jesienią 2025 r. i w I kwartale 2026 r.

Częściowa likwidacja parkingu przy osiedlu Kazury

Budowa odcinka nr 1 od Pileckiego do ulicy Stryjeńskich stanowi opcję dodatkową w ramach umowy. Aktualnie w tym miejscu mieści się duży parking na około 300 samochodów. Korzystają z niego przede wszystkim mieszkańcy znajdującego się po sąsiedzku osiedla Kazury. Projekt dodatkowego odcinka parku linearnego zakłada redukcję miejsc postojowych. Przestrzeń parkingowa ma zostać pomniejszona o około 100 miejsc.

Mieszkańcy Ursynowa apelują do władz miasta

Jak informuje TVN Warszawa, mieszkańcy nie wyrażają zgody na pomniejszenie parkingu o około 30 procent. Ludzie skarżą się, że ustalenia były inne, a do parkingu są przyzwyczajeni. Przestrzeń parkingowa znajdowała się w tym miejscu od zawsze.

W sprawie Parku nad POW odbyły się w 2016 roku szerokie konsultacje, w wyniku czego mieszkańcy (w tym ja osobiście) wywalczyliśmy kompromis w postaci 200 miejsc parkingowych zamiast całkowitej likwidacji w tym miejscu parkingu kosztem nowego parku. Jednak wynegocjowana w 2016 r. wersja parku zakładała oprócz 200 miejsc na parkingu także 44 ukośne miejsca postojowe wzdłuż jezdni ul. Płaskowickiej, których obecnie nie ma w projekcie. Nie możemy się z tym zgodzić

- napisano w petycji do władz miasta. Mieszkańcy okolicznych osiedli apelują o zachowanie parkingu w całości i przy okazji proponują dosadzenie na nim drzew. Likwidacja części miejsc postojowych wpłynie na utrudnienia pojawiające się wewnątrz osiedli mieszkaniowych. Użytkownicy pojazdów będą zmuszeni szukać przestrzeni do zaparkowania między blokami.

Zarząd Zieleni nie przewiduje zmian

O stanowisko w sprawie parkingu stołeczny Zarząd Zieleni zapytali dziennikarze TVN Warszawa. Biuro prasowe potwierdziło, że ostatni rząd miejsc postojowych na parkingu przy osiedlu Kazury zostanie usunięty. Sumarycznie wzdłuż całej inwestycji do dyspozycji mieszkańców ma być 185 miejsc parkingowych.

Co ciekawe, Zarząd Zieleni oraz Urząd Dzielnicy Ursynów zdają sobie sprawę z tego, że zredukowana liczba miejsc postojowych może okazać się niewystarczająca. Z tego powodu ma powstać dodatkowy parking od strony ul. Stryjeńskich i częściowo wyrównać bilans miejsc. Rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, Karolina Kwiecień-Łukaszewska poinformowała, że na obecnym etapie realizacji parku linearnego zmiany w projekcie nie są przewidywane.