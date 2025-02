Legendarna fabryka samochodów bankrutuje. Działała przez 120 lat i przetrwała dwie wojny!

Fabryka w Luton w Wielkiej Brytanii, założona w 1905 roku, była świadkiem niezwykłej transformacji przemysłu motoryzacyjnego. Przetrwała dwie wojny światowe i dekady dynamicznych zmian rynkowych. Niestety, historia tego nietuzinkowego zakładu dobiega końca. Decyzja już zapadłą, a ziemię na której stoi wystawiono już na sprzedaż. Jej likwidacja, planowana na kwiecień 2025 roku, jest częścią szerszej restrukturyzacji koncernu, do którego obecnie należy marka produkowanych tam pojazdów. Mowa o Stellantisie i marce Vauxhall. W likwidowanych zakładach produkowano pojazdy dostawcze.

Fabryka w Luton to nie były zwykłe zakłady

Decyzja koncernu Stellantis wpłynie na życie ponad tysiąca pracowników, którzy obecnie znajdują się w niepewnej sytuacji. Firma macierzysta oferuje im możliwość relokacji do innego zakładu, który znajduje się w północno-zachodniej Anglii, gdzie planowana jest intensyfikacja produkcji samochodów elektrycznych. To element strategii zgodnej z polityką brytyjskiego rządu, który do 2030 roku chce, aby aż 80 proc. nowych samochodów było zeroemisyjnych, a pięć lat później - całkowicie wyeliminować sprzedaż pojazdów spalinowych.

Mimo zapewnień koncernu o wsparciu dla pracowników, władze lokalne nie kryją swojego rozczarowania. Oczekiwały większego zaangażowania w utrzymanie produkcji na miejscu, argumentując, że fabryka jest częścią tożsamości miasta. Decyzja o zamknięciu zakładu została jednak podjęta i wydaje się nieodwracalna.

Zdaniem ekspertów, ta sytuacja odzwierciedla szerszy trend w europejskim przemyśle motoryzacyjnym, który dostosowuje się do nowych regulacji środowiskowych i zmieniających się preferencji klientów. Wzrost znaczenia elektromobilności wymusza zmiany w strategiach produkcyjnych, a koncerny coraz częściej decydują się na konsolidację i przenoszenie produkcji do bardziej nowoczesnych i ekologicznych zakładów.

Tymczasem teren, na którym znajduje się fabryka, już wystawiono na sprzedaż. To jasny sygnał, że nowy etap w historii miasta jest nieunikniony. Pozostaje pytanie, jak poradzi sobie lokalna gospodarka oraz byli pracownicy zakładu, których życie zawodowe wkrótce ulegnie diametralnej zmianie.