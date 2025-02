Francuscy celnicy byli mocno zaskoczeni ładunkiem z Maroka. Miał dziesiątki milionów lat

Regionalna Służba Celna z Nicei regularnie prowadzi kontrole ciężarówek jadących okolicznymi autostradami. Zasada działania jest prosta. Celnicy zatrzymują losowo wybranego z ruchu drogowego TIR-a, wpuszczają do jego wnętrza psa tropiącego, a następnie otwierają kilka również losowo wybranych paczek.

Francuscy celnicy ujawnili przemyt... skamielin

Jak donosi Auto Świat, nie inaczej było także 27 stycznia 2025 r. podczas kontroli na autostradzie A8. Autostradzie, która biegnie wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego we Francji i w pobliżu granicy z Włochami. Stanowi zatem kluczowy szlak transportu międzynarodowego w regionie.

Po otwarciu dwóch paczek celnicy natrafili na dziewięć ogromnych... zębów. Widok mocno ich zdziwił. Postanowili zatem bliżej przyjrzeć się znalezisku. Przede wszystkim chcieli ustalić, czym ono tak właściwie jest. Okazało się, że przedmioty, które miały trafić pod adresy znajdujące się w pobliżu Genui i Mediolanu, to skamieliny.

Przemycane zęby dinozaurów miały miliony lat

Celnicy mieli problem z ustaleniem charakteru znaleziska. Poprosili zatem o pomoc eksperta z Muzeum Prehistorii w Menton. Skamieliny okazały się być np. zębem Zafarasaura, czyli kopalnego gada z rzędu Plezjozaurów. Choć wśród eksponatów były też zęby Mozazaura czy Dyrosaurusa. Zdaniem eksperta skamieliny pochodzą z rejonu dzisiejszego Maroka i z pewnością mają dziesiątki milionów lat.

Co dalej stanie się ze skamielinami?

Skamieliny zostały na razie skonfiskowane. Co dalej się z nimi stanie? Co do zasady do ich przewozu konieczne jest specjalne zezwolenie. Bez niego transport zostaje uznany za nielegalny, a przedmioty są odsyłane do kraju pochodzenia. Na razie nie wiadomo czy prehistoryczne zęby wrócą do Maroka. Dyrekcja Regionalna Służby Celnej z Nicei na razie chce ustalić dane personalne odbiorców. Po ustaleniu tożsamości potencjalnych właścicieli przedmiotów podejmie decyzję o dalszym toku postępowania.

Przed postępowaniem postawiony zostanie z pewnością jeden cel. Celnicy muszą ustalić, czy nowi właściciele weszli w posiadanie skamielin legalnie, czy pochodzą one z nielegalnych wykopalisk i zostały zakupione na czarnym rynku.