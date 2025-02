Dostawczak z ogromnym zbiornikiem LPG. Celnicy chcieli wiedzieć, po co kierowcy taki zasięg

Samochód dostawczy z wielkimi zbiornikami na LPG rzuca się w oczy. Powody przemawiające za tym są dwa. Po pierwsze dlatego, że vany są napędzane przede wszystkim silnikami diesla. Benzyniaki w tym segmencie stanowią prawdziwą rzadkość. A diesli raczej nie zasila się gazem. Po drugie widok takiego auta jest tym dziwniejszy, gdy pojawi się ono na punkcie granicznym.

W 2024 r. tylko na Podkarpaciu udaremnili przemyt za 12 mln zł

Samochód z butlą LPG wjeżdżający na przejście graniczne podwaja uwagę celników. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że obrotni biznesmeni znaleźli sobie nowy sposób na zarobek. W takich butlach przewożą z Ukrainy na teren UE gaz chłodniczy. Bez zezwoleń, kontyngentów, ceł i podatku VAT. To nowy proceder przy polskiej granicy. A jego skala jest naprawdę potężna.

Tylko w 2024 r. i tylko podkarpacki oddział Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczył nielegalne transporty 60 ton gazu chłodniczego o rynkowej wartości na poziomie 12 mln zł. Jednocześnie KAS skonfiskowała 6700 pustych butli, ciągnik siodłowy, dwie naczepy ciężarowe, trzy samochody dostawcze oraz jeden samochód osobowy. W związku z procederem zatrzymany został jeden Polak i jeden obywatel Ukrainy. Zostali oskarżeni o przestępstwa skarbowe.

Kierowca Sprintera upierał się, że w zbiorniku jest LPG

Celnicy dostrzegają nowy problem. Dlatego zaostrzają kontrolę. Proceder mimo wszystko nie ustaje. I najlepiej obrazuje to kolejna zdobycz KAS, o której donosi serwis 40ton. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie kilka dni temu zatrzymała dostawczego Mercedesa Sprintera. Pojazd przy ramie miał zamontowane dwa potężne zbiorniki na gaz. Kierowca twierdził, że jest w nich LPG. Postępowanie celników nie potwierdziło jednak tego faktu. Był to gaz chłodniczy.

Funkcjonariusze udaremnili przemyt około 500 kg gazu chłodniczego. Jego wartość na krajowym rynku to jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych. Gaz został skonfiskowany i zabezpieczony jako dowód. Kierowca natomiast musi się liczyć z postępowaniem. Na początek został zobligowany do wpłaty 4 000 dolarów kaucji. To daje niespełna 16 tys. zł.