Lexus RX został zaprezentowany w 1998 r. Miał stanowić luksusową odpowiedź na Range Rovera i Mercedesa ML. Japończycy początkowo sprzedawali go wyłącznie w USA. W nowym millenium trafił jednak także na Stary Kontynent. Wtedy także otrzymał kluczową wersję.

Blisko milion hybrydowych RX-ów. Historia trwa 19 lat

W 2005 r. Lexus rozpoczął sprzedaż hybrydy montowanej pod maską RX-a. To był pierwszy na świecie model klasy premium wyposażony w zelektryfikowany napęd. Pojazd nazwany RX 400h łączył benzynowy silnik V6 o pojemności 3,3 litra z silnikami elektrycznymi przy przedniej i tylnej osi. Układ generował łącznie 272 konie mechaniczne mocy. Auto przyspieszało do 100 km/h w 7,3 sekundy. Jednocześnie imponowało średnim zużyciem paliwa na poziomie nieco ponad 7 l/100 km w cyklu mieszanym.

Przełomowy SUV ma już 20 lat. Nie brakuje mu wiele do miliona sprzedanych szt. Fot. Lexus

Hybrydowy SUV segmentu premium spotkał się z ciepłym przyjęciem rynku. Skutek? W ciągu 19 lat salony marki opuściło w sumie 813 tys. RX-ów napędzanych za pomocą układu hybrydowego. Co czwarty zelektryfikowany Lexus sprzedany na świecie to właśnie RX. Oczywiście liczba 813 tys. sztuk odnosi się tylko do hybrydowych RX-ów. W sumie model wraz z wersją benzynową osiągnął wolumen sięgający blisko 4 mln sztuk.

Nowy Lexus RX też ma hybrydę. Właściwie nawet trzy, w tym doładowaną

Dziś na ofertę Lexusa RX składają się wyłącznie układy hybrydowe. Konkretnie są trzy. Podstawę oferty stanowi 250-konny klasyk. Napęd w tym przypadku jest oparty na 2,5-litrowym, wolnossącym silniku benzynowym. Podobny, ale słabszy układ napędowy, można znaleźć w Lexusie NX czy Toyotach RAV4 i Camry. Zamiast modelu RX 350h kierowca może wybrać RX 450h+. W tym przypadku otrzyma czteropędną, 309-konną hybrydę plug-in. Jej zasięg wyłącznie elektryczny sięga 75 km.

Na szczycie oferty znajduje się model RX 500h. W tym przypadku sercem układu jest 2,4-litrowy, ale doładowany benzyniak. W efekcie hybryda oferuje 371 koni mechanicznych mocy, osiąga pierwszą setkę w 6,2 sekundy, a do tego ma średnie spalanie szacowane na 8 litrów benzyny. Punktem charakterystycznym tej wersji jest także napęd DIRECT4 z silnikami elektrycznymi zamontowanymi przy każdej z osi.