Co można zrobić z zimowym płynem do spryskiwaczy? Na pewno wlać do zbiornika w samochodzie, by uzupełnić niedobór. Jeśli ruszasz samochodem w dłuższą zimową podróż, przyda się także zapas. Pewien 53-latek z Warszawy postanowił wypić litr zimowego płynu. Nie skończyło się to dla niego dobrze.

3 Straż Miejska Warszawa Otwórz galerię Na Gazeta.pl