Brat Elona Muska, masowo wyprzedaje akcje Tesli. Czy z firmą jest aż tak źle?

Musk poparł kandydaturę Trumpa na prezydenta USA. Pan Donald zwyciężył w wyborach. Elon natomiast wyrobił sobie cenny kontakt i zdobył miejsce w rządzie. Rynek na taką sytuację zareagował dość szybko. Ceny Tesli na giełdzie wzrosły o 40 proc. Sięgnęły rekordowego poziomu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie na przejeździe kolejowym w Przylepie. 3000 zł mandatu

Akcje Tesli wzrosły o 40 proc. Teraz spadły o 13 proc.

Wzrost cen akcji Tesli był wynikiem działania prostego mechanizmu. Inwestorzy uważali, że Musk wywalczy dla swojej firmy korzystne rozwiązania prawne. Te ułatwią jej działalność i zwiększą zyski. Na razie jednak nic takiego się nie dzieje. Rynek zaczyna zatem "stygnąć". Giełdowe notowania Tesli już spadły o 13 proc. I jest wielce prawdopodobne, że będą spadać dalej. W tej perspektywie brat Elona Muska – Kimbal Musk postanowił kuć żelazo, póki gorące. Sprzedał część posiadanych przez siebie udziałów.

Brat Muska sprzedał akcje Tesli za 28 mln dolarów. Czemu?

Kimbal Musk zbył 6 lutego 75 tys. akcji firmy motoryzacyjnej. Za udziały w Tesli zgarnął jakieś 28 mln dolarów. Nadal w jego posiadaniu pozostało jednak 1,46 mln akcji Tesli. To przy obecnej wartości oznacza jakieś 514 mln dolarów. I choć Kimbal nadal ma znaczącą liczbę udziałów, a do tego nadal pozostaje członkiem zarządu marki, rynek źle odczytał ten sygnał. Uznał, że stanowi on wynik braku wiary w dalsze wzrosty wartości firmy wśród samego szefostwa. Uznał, że kierownictwo marki chce zbić majątek na akcjach, zanim ich wartość spadnie.

Wątpliwości dotyczące zachowania brata Muska są potęgowane również przez opinie analityków. Bo choć Musk członkiem rządu USA jest i pewnie będzie, dodatkowo radykalizuje swoje poglądy. To z kolei prowadzi do szkodzenia wizerunkowi firmy. Tesla może zatem stracić pozycję lidera elektromobilności. Bo klienci odwrócą się od jej pojazdów.

Kimbal to nie tylko brat Muska. To też sprawny biznesmen

Warto zdawać sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy. Sprzedaż akcji przez Kimbala Muska, może mieć też inne tło. Dużo bardziej prozaiczne. Może po prostu brat miliardera potrzebował pieniędzy na inne inwestycje? Dlatego zdecydował się na sprzedaż 5 proc. posiadanych przez siebie udziałów w Tesli. Tym bardziej że Kimbal jest naprawdę aktywny w biznesie. W latach 90. XX wieku był współzałożycielem Zip2 Corporation. Firmy, która była pionierem w kwestii tworzenia map online. Później pracował w OneRiot i wziął się za stworzenie sieci restauracji w Stanach Zjednoczonych.