W Warszawie są dwa przystanki autobusowe, z których skorzystało zero osób

ZTM w Warszawie dnia 15 stycznia 2025 r. (a więc w środę) postanowiło przeprowadzić pomiar ilości osób, które korzystają z poszczególnych przystanków. Wniosek? Jak informuje Eska, z danych zebranych przez specjalne zliczarki wynika, że tego dnia równe zero osób skorzystało z przystanku RADOŚĆ-WODOCIĄG i LITEWSKA.

Czemu warszawiacy nie lubią tych przystanków?

Czemu podróżujący w Warszawie 15 stycznia nie korzystali z przystanków RADOŚĆ-WODOCIĄG i LITEWSKA? To raczej kwestia specyfiki ich działania w sieci i lokalizacji. Pierwszy z nich znajduje się na obrzeżach stolicy w lesie... Drugi to z kolei przystanek wykorzystywany głównie na potrzeby linii nocnych. Linii, które są szczególnie oblegane w weekendy. Nietrudno spodziewać się zatem, że frekwencja na Litewskiej w piątek czy sobotę wieczorem jest większa. Szczególnie że przystanek jest zlokalizowany przy ulicy Marszałkowskiej, tuż obok Trasy Łazienkowskiej, placu Zbawiciela i kampusu Politechniki Warszawskiej.

Jak ZTM liczy natężenie ruchu w autobusach?

ZTM uzupełnia informację wzmianką mówiącą o tym, że "dane mogą być obarczone błędem ok. 3 proc. w związku ze specyfiką pracy specjalnych zliczarek lub po prostu ich brakiem w niektórych pojazdach WTP." 3 proc. od zera to nadal zero. A więc w przypadku tych dwóch przystanków o błędzie racze mowy być nie może. Choć też margines tolerancji niewiele w tym przypadku właściwie zmienia. Jeżeli zamiast nikogo, z przystanku skorzystały nawet dwie czy trzy osoby, wynik dobowy nadal jest gorszy, niż słaby.

Wiele zmienia natomiast sama wzmianka. Bo można dowiedzieć się z niej, że "natężenie ruchu" na miejskich trasach ZTM jest liczone przez zliczarki, które montuje się na pokładzie autobusów. Wiedzieliście o tym?

Jakie są najbardziej popularne przystanki w Warszawie?

No dobrze, ale przejdźmy na chwilę na przeciwny biegun. Które przystanki w Warszawie 15 stycznia były najpopularniejsze? Numerem jeden okazał się Metro Kondratowicza 03. Tu w ciągu 24 godzin pojawiło się w sumie 11 754 pasażerów. Numerem dwa okazał się przystanek Metro Młociny 28. W tym przypadku liczba pasażerów sięgnęła 10 857. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obydwa przystanki znajdują się przy linii metra. To musi mieć wpływ na ich popularność wśród mieszkańców stolicy.