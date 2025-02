Komunikacja Miejska w Katowicach wybrała chińskie autobusy marki Yutong. Chodzi konkretnie o 30 pojazdów U18. Umowa na dostawy została właśnie podpisana. Jest to pierwsze tak duże zamówienie dla firmy Busnex Poland, czyli importera Yutongów. To także pierwsze zamówienie największej, przegubowej wersji pojazdu w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Rowerzystka wjechała na przejście dla pieszych wprost pod autobus

Najdłuższe Yutongi U18 w Katowicach. Mają ładowarki przy fotelach!

Autobus Yutong U18 zamówiony przez katowickie KM ma 18 metrów długości. Na pokład zabierze nawet 125 pasażerów, choć ma mieć 46 miejsc siedzących. Busnex zapewnia, że U18 oferuje nawet 350 km zasięgu na jednym ładowaniu. To zasługa nie tylko pojemności bezkobaltowych baterii, ale także sprawności pracy rekuperatora energii.

Na tym jednak nie kończą się innowacje zastosowane w autobusie elektrycznym Yutong U18. Pojazd posiada również 24-godzinny monitoring i wielostopniową ochronę. O komfort pasażerów dba natomiast m.in. automatyczna klimatyzacja, ogrzewanie oraz siedzenia wyposażone w ładowarki USB. O komforcie może mówić także kierowca Yutonga. Autobus posiada bowiem panoramiczny kokpit i zestaw kamer z 360-stopni.

Rekordowy kontrakt chińskiej firmy. Polskie miasto zamówiło 30 przegubowców z pantografami Fot. Busnex Poland

30 przegubowych Yutongów kosztuje Katowice 117 mln zł

30 Yutongów U18 będzie kosztować Katowice w sumie 117 mln zł. Prawie 80 mln zł z tej sumy ma pochodzić z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dostawy pojazdów są zaplanowane w dwóch turach. Pierwsze 15 przegubowców dotrze na Górny Śląsk do końca tego roku. Kolejne 15 pojawi się nie później, niż do 30 kwietnia 2026 r.

Napęd elektryczny pozwala na redukcję emisji zanieczyszczeń w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a wiele udogodnień pozwala na coraz bardziej komfortowe podróżowanie. Po dostawie nowych pojazdów w PKM będziemy mieć już 58 autobusów elektrycznych – podkreśla Roman Urbańczyk, prezes PKM Katowice. A to przecież nie koniec, bo w ostatnich latach na ulice Katowic wyjechały 22 autobusy hybrydowe i 8 autobusów zasilanych gazem CNG.

Polacy wstydzą się Yutongów. Słusznie?

Autobusy Yutong nie kojarzą się najlepiej w Polsce. Budzą kontrowersje nawet wśród pasażerów. Powód? Głównym jest chyba ich chiński rodowód. Ostatnio pojawiła się nawet sprawa warszawskiego ZTM, który po cichu i bez oficjalnej pompy wprowadził pojazdy na ulice. Firma zareagowała w taki sposób, bo sama informacja o zakupie chińskich autobusów wywołała spore kontrowersje.

Warto mimo wszystko pamiętać o tym, że Yutong to nie jest jednak azjatycka firma typu no-name. To największy globalny dostawca autobusów i autokarów. Posiada ponad 10-procentowy udział w światowym rynku. Firma produkuje nie tylko autobusy elektryczne, ale również hybrydowe, wodorowe i zasilane paliwem tradycyjnym. Yutong w sumie dostarczył już do klientów na całym świecie ponad 190 tys. autobusów.