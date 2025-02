Czy z Marrakeszu naprawdę można dojechać do Wejherowa komunikacją miejską? Wyjaśniamy

Marrakesz to miasto w zachodnim Maroku. Znajduje się u podnóża pasma Atlasu Wysokiego, a do tego zostało zlokalizowane na wysokości 460 m n.p.m. Bogata historia w połączeniu z ciekawym otoczeniem i upałami sprawia, że Marrakesz przez długie lata był miejscem chętnie odwiedzanym przez Polaków.

Co robi autobus MZK Wejherowo na ulicach Marrakeszu?

To zdjęcie może jednak zaskakiwać. Bo co na ulicach Marrakeszu robi autobus linii nr 1 należący do wejherowskiego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej? Przecież miasto w Polsce i Maroku dzieli blisko 4100 km. Czyżby MZK Wejherowo, z uwagi na popularność kierunku, wdrożyło nowe połączenie? To przecież bzdura. Tyle że zdjęcie nie jest wynikiem działania sztucznej inteligencji i stworzonego przez nią fotomontażu. To fotka naprawdę wykonana w Marrakeszu.

Autobus linii nr 1 z Wejherowa rzeczywiście pojawił się w Marrakeszu. Ale nie w ramach połączenia, a raczej odsprzedaży. Pojazd został sprzedany przez MZK i tak trafił do Maroka. W Maroku nikt jednak nie zaprzątał sobie głowy tym, aby przeprogramować jego wyświetlacz. Dlatego w Afryce można zobaczyć pojazd, który porusza się w kierunku przystanku o nazwie "Bolszewo Słowackiego 02".

Autobusy wycofane w Polsce pojawiają się w Marrakeszu, a nawet Grecji

Pod postem opublikowanym na profilu "Maroko - co? gdzie? jak? za ile?" w serwisie Facebook zaroiło się oczywiście od żartobliwych komentarzy. Jeden z internautów pyta nawet MZK Wejherowo, czemu operator nie informował o przedłużeniu linii. Kluczowe komentarze są jednak dwa. Bo z nich dowiedzieć się można większej ilości ciekawostek. Otóż:

" W Maroku jest wiele rzeczy napisanych po polsku, na które nie zwróciłem uwagi, dopóki nie odwiedziłem Polski. "

" "W Grecji m.in. korzystają z Warszawskich autobusów z grafikami Syrenki, Kolumny Zygmunta, Starego Miasta, Zamku itp. na siedzeniach, Polskimi naklejkami informacyjnymi o wyjściach ewakuacyjnych itp."

Polska nie jest już biednym bratem. To skala naszego postępu

Wnioski? Polska niepostrzeżenie stała się skarbnicą używanych pojazdów dla całego świata. Nie tylko Marrakeszu, jak widać. To o tyle ciekawe, że jeszcze ponad dekadę temu to do naszego kraju trafiały autobusy dalekobieżne z naklejkami w języku hiszpańskim przy wyjściach ewakuacyjnych. To były pojazdy wycofywane na Półwyspie Iberyjskim z eksploatacji. Ta sytuacja pokazuje jedynie skalę postępu, który Polska zrobiła od końca lat 90. XX wieku.