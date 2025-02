Kiedy ludzie słyszą, że to rodzinne kombi ma ponad 4 tys. KM, nie mogą w to uwierzyć

Widząc to kombi na drodze, możecie pomyśleć sobie, że jego właściciel ma fajny gust. W końcu to prawdziwy klasyk z pierwszej połowy lat 90. XX wieku. Dodatkowo samochód posiada drewnopodobny pas na boku, który idealnie uzupełnia białe nadwozie. Na tym obrazku jednak nie wszystko jest typowe.

Chevrolet Caprice jest dłuższy od BMW serii 7. Pokochali go policjanci

Zdjęcie wykonane na stacji benzynowej przedstawia Chevroleta Caprice. Model był produkowany w wersji sedan i kombi między 1990 a 1996 r. Trzecia generacja auta była kwadratowa. Czwórka postawiła na niezwykle modne trzy dekady temu obłości. A na tym zalety pojazdu się nie kończą. Bo kombi ma ponad 5,5 m długości. To oznacza, że jest o 20 cm dłuższe od aktualnej generacji BMW serii 7.

Chevrolet Caprice był w latach 90. powszechnie wykorzystywany przez amerykańskie korporacje taksówkarskie. Stał się także ulubieńcem policjantów. I jedna, i druga grupa doceniała w nim silniki. Topowa wersja miała 5,7 litra pojemności. Była to oczywiście konstrukcja V8.

Rodzinne kombi z lat 90. z mocą... 4000 koni

Dziś Chevrolet Caprice IV może być naprawdę ciekawym youngtimerem. Choć nie tylko. Bo ten konkretnie egzemplarz to nie jest zwykłe kombi z przyczepą. To samochód wyścigowy, który na kołach wraca z kolejnej imprezy. Silnik pojazdu osiąga ponad 4000 koni mechanicznych mocy. A to dopiero początek niesamowitych informacji na temat tej konstrukcji.

Caprice do drag race powstawało od 1999 r.

Caprice ze zdjęcia zostało wyprodukowane w 1993 r. W 1999 r. pojazd nabył Steve Morris. Wtedy też zaczął modyfikować kombi. To w wersji wyścigowej po raz pierwszy ujrzało światło dzienne w 2005 r. Podczas imprezy Hot Rod Drag Week przeszło jednak poważną awarię. Jego dalsza "kariera" stanęła pod dużym znakiem zapytania. Steve się jednak nie poddał. Walczył o pojazd dalej. Tak właśnie auto wróciło na tor i zaczęło odnosić pierwsze sukcesy.

Co wiadomo tym modelu? Chevrolet w tej wersji jest napędzany 5,7-litrową V-ósemką. Motor otrzymał dwie turbosprężarki. To właśnie dzięki temu jego moc przekracza 4000 koni mechanicznych. Kombi jest jednak wszechstronne. Bo potrafi świetnie poruszać się nie tylko po torze. Ono dociera na tor na kołach. Ciągnie w tym czasie przyczepę, w której posiada m.in. koła montowane przed każdym z drag race`ów.