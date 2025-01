We wtorek 28 stycznia w siedzibie NFOŚiGW odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra klimatu i środowiska Krzysztofa Bolesty oraz prezeski Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doroty Zawadzkiej-Stępniak. Podczas spotkania z przedstawicielami mediów ogłoszony został nowy program dofinansowania do samochodów elektrycznych - NaszEauto.

Dla kogo program NaszEauto

Programu dofinansowania do samochodów elektrycznych NaszEauto adresowany jest do osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a pieniądze na dopłaty pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO). Budżet programu to 1,6 mld zł, a pieniądze przeznaczone na dofinansowanie pojazdów mają zostać wydane do czerwca 2026 roku. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie nawet 40 tys. zł. Nabór wniosków ruszy 3 lutego. Program wspierać będzie kupno, leasing oraz wynajem długoterminowy pojazdów z napędem w pełni elektrycznym.

Chcemy umożliwić i ułatwić polskim rodzinom zakup aut elektrycznych. Jesteśmy świadomi, że takie pojazdy to przyszłość motoryzacji. Dlatego prezentujemy program NaszEauto, który stawia na dofinansowanie zakupu aut elektrycznych, a nie opodatkowanie spalinowych

– powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister Krzysztof Bolesta.

Program dopłat do samochodów elektrycznych NaszEauto Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dopłaty tylko do nowych samochodów

Wiadomo już oficjalnie, że wsparciem objęto wyłącznie fabrycznie nowe samochody elektryczne o przebiegu do 6 tys. km, które przed zakupem nie były zarejestrowane. Maksymalna cena samochodu objętego dotacją może wynosić 225 tys. zł netto, bez VAT. Do programu kwalifikują się więc również pojazdy demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dealerskich (białe tło tablicy i zielone znaki).

W przypadku leasingu i wynajmu długoterminowego pojazdu elektrycznego przed złożeniem wniosku do NFOŚiGW należy podpisać umowę leasingową lub wynajmu długoterminowego i dokonać zapłaty opłaty wstępnej (lub równoważnej) oraz podpisać protokół przekazania pojazdu. Umowa musi dotyczyć okresu co najmniej 2 lat. Dokumenty będzie można składać online do NFOŚiGW z wykorzystaniem platformy Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępnej na https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Kwoty dotacji, które będzie można otrzymać

Osoby fizyczne, zakup:

18 750 zł bazowej kwoty wsparcia + 10 000 zł premia za zezłomowanie + 11 250 zł premia za niski dochód (do 135 tys. brutto).

Osoby fizyczne z kartą dużej rodziny, zakup:

30 000 zł bazowej kwoty wsparcia + 5 000 zł premia za zezłomowanie + 5 000 zł premia za niski dochód.

Osoby fizyczne, leasing/wynajem:

do 30 000 zł bazowej kwoty wsparcia + 5 000 zł premia za zezłomowanie + 5 000 zł premia za niski dochód.

Jednoosobowe działalności gospodarcze, zakup:

30 000 zł bazowej kwoty wsparcia + 10 000 zł premia za zezłomowanie.

Jednoosobowe działalności gospodarcze, leasing/wynajem:

do 30 000 zł bazowej kwoty wsparcia + 10 000 zł premia za zezłomowanie.