Poznałem mechanika Senny i widziałem 80 mln euro na kołach. Zwykły dzień w kampusie McLarena

Cenię wiele cech Brytyjczyków, ale przede wszystkim ich poczucie humoru i dystans, który potrafią zachować w większości sytuacji. Tego pierwszego nie zabrakło pracownikom kampusu McLarena, ale drugi trudno utrzymać w tym specjalnym miejscu nawet im. Miłośnika motoryzacji i sportów motorowych w tym miejscu potrafi przygnieść ciężar historii.

Siedzibę McLarena zaprojektował Norman Foster. Nawet po 22 latach robi wrażenie

W McLaren Technology Center, zlokalizowanym w Woking na południowy zachód od Londynu, spędziłem cały dzień. Doświadczyłem tam wielu wyjątkowych przeżyć, ale zdradzę wam cztery chwile, które zrobiły na mnie największe wrażenie.

Pierwsza to widok zaprojektowanego przez wybitnego architekta Normana Fostera wyjątkowego budynku, który nawet po przeszło dwóch dekadach od powstania robi wyjątkowe wrażenie. Dobry projekt architektoniczny musi brać pod uwagę otoczenie, w którym powstanie nowa budowla. Główny budynek McLarena jest potężny i nowoczesny, ale od strony wjazdu prawie go nie widać, bo został sprytnie wkomponowany w sielską okolicę, która wygląda, jak rezerwat przyrody z pięknym stawem na środku. W okolicy kręcą się dzikie zwierzątka i lata ptactwo. W budynku panuje niesłychany spokój i sterylna czystość. Jedno i drugie zburzyliśmy dopiero my, spożywając śniadanie w sali konferencyjnej.

Przede mną McLarena W1 widziało tylko 30 dziennikarzy z całego świata

Druga wyjątkowa chwila to wizyta w specjalnym VIP roomie - schowanej za niewidocznymi drzwiami sali z obrotowym postumentem na auto, do której są zapraszani przede wszystkim najważniejsi klienci. To im pokazuje się projekty samochodów, a potem przedprodukcyjne egzemplarze. Podobno przed nami tylko 30 dziennikarzy na świecie widziało nowego McLarena W1 na żywo. Oglądanie najnowszego hiperauta brytyjskiej marki było dla nas miłą niespodzianką, mimo że mieliśmy na to tylko pięć minut. McLaren W1 ma hybrydowy napęd o mocy 1275 KM niesamowitą pod względem aerodynamicznym konstrukcję z aktywnym tylnym skrzydłem, tzw. active long tail, które dramatycznie zwiększa docisk do nawierzchni. Powinien być godnym następcą takich legend jak McLaren F1 i McLaren P1. Wprawdzie tajna sala konferencyjna służy do pokazywania takich atrakcji klientom, ale podobno wszystkie 399 egzemplarzy zostało zarezerwowanych, jeszcze zanim bogaci kolekcjonerzy poznali wygląd nowego modelu.

Prototyp McLarena F1 w McLaren Technology Center fot. Stan Papior/McLaren

Trzy egzemplarze McLarenów F1 stojące w hallu są łącznie warte co najmniej 150 mln euro

Trzeci specjalny moment to przechadzka po głównej sali budynku, nad którą mieszczą się biura pracowników firmy. Podobno wszystkie osoby zatrudnione w McLaren Technology Group, są traktowane w kampusie jednakowo. Nawet Mika Hakkinen i Lando Norris, kiedy tu przyjeżdżają, muszą zawiesić identyfikator na szyi i nie mogą liczyć na specjalne względy. Nie przekonałem się, czy to prawda, bo jak na złość, Lando wyjechał poprzedniego dnia. Trudno. Za to mogłem podziwiać kolekcję historycznych modeli, zarówno wyścigowych, jak i drogowych, stojących w hallu. Przy okazji przypomniano mi wyjątkową historię założyciela zespołu wyścigowego, który później przerodził się w firmę: Bruce'a McLarena. Potem zatrzymaliśmy się na dłużej przy trzech stojących obok siebie egzemplarzach McLarena F1.

Pierwszy jest historycznym prototypem rozwojowym tego modelu o kodzie XP5, drugi wyścigowym F1 GTR, a konkretnie egzemplarzem, który zwyciężył w 24H Le Mans w 1995 r., a trzeci drogowym modelem F1 LM (powstało tylko pięć sztuk). Wartość każdego z nich jest oceniana na kilkadziesiąt milionów euro, a prototyp został ubezpieczony na 80 mln euro, chociaż tak naprawdę jest bezcenny. McLaren F1 został zaprojektowany przez Petera Stevensa i skonstruowany przez Gordona Murraya. W 1992 roku rozpędził się do 356 km/h (drogowa wersja z ogranicznikiem obrotów), a w 1998 r. Andy Wallace osiągnął prototypem XP5 prędkość 391 km/h. Niesamowite rekordy McLarena pobiły dopiero: Koenigsegg CCR i Bugatti Veyron w 2005 roku, a do tej pory F1 jest najszybszym drogowym autem z wolnossącym silnikiem na świecie. Jest też jednym z moich ulubionych samochodów sportowych w historii. Jeśli budowałbym motoryzacyjny ołtarzyk, miałby właśnie jego kształt. Tego dnia mogłem zajrzeć i powąchać wnętrze unikalnego egzemplarza McLarena F1, ale niestety nie usiadłem w centralnym fotelu. Dobre i to.

Trzy McLareny F1 stojące w biurowym hallu są warte majątek fot. ŁK

W serwisie zajmującym się historycznymi autami poznałem Gary'ego, mechanika Ayrtona Senny

Potem poszliśmy do warsztatu, który zajmuje się historycznymi pojazdami brytyjskiej marki. To właśnie w nim przeżyłem czwarty moment wart upamiętnienia. Nie można tam robić zdjęć, bo część samochodów należy do prywatnych osób, ale właśnie tam poznałem Gary'ego Wheelera. Pracuje w firmie od 40 i był mechanikiem Ayrtona Senny w jego ostatnim sezonie Formuły 1, w którym jeździł dla ekipy McLarena, czyli w 1993 roku. Wszyscy wiemy, jak się dalej potoczyła historia słynnego kierowcy. Mężczyzna kulturalnie przywitał się z nami i wrócił do grzebania w rozbebeszonym McLarenie MP4/8 z 1993 roku. Właśnie tym egzemplarzem ścigał się Ayrton. Gary zna konstrukcję bezcennego bolidu na wylot i założę się, że nie tylko z tego powodu, dyrekcja firmy dba o niego bardzo dobrze. To żywy pomnik motorsportu. Przyznam, że w tym momencie na chwilkę zaparło mi dech w piersiach, mimo że nie jestem wielkim fanem Formuły 1. Za to byłem nim w latach 90. kiedy pilnie oglądałem każdy wyścig.

Tego samego dnia zwiedzałem fabrykę McLarena, do której można dostać się specjalnym tunelem. Powstał po to, by nie burzyć leniwej atmosfery okolicy. W fabrycznej hali jest tylko jeden robot. Dziennie powstaje tam 16-18 pojazdów, a rocznie wyjeżdża z niej nie więcej niż 3,5 tys. nowych McLarenów. Ponadto obejrzałem największą prywatną kolekcję motorsportowych trofeów na świecie ("mamy ich tak dużo, bo nie pozwalamy zabierać ich do domu kierowcom" - z szerokim uśmiechem wyjaśnił szef public relations) i przejechałem się najnowszym modelem Artura Spider po okolicznych drogach. Wrażeń było aż nadto na jeden dzień, dlatego o reszcie opowiem przy innej okazji. Na razie muszę odpocząć.

Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez McLaren Automotive i Auto Fus Group. Firmy nie miały wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.