Jaguar Land Rover zainwestuje 326 mln złotych. Wszystko przez i dla klientów

"Klient nasz pan" – to hasło idealnie oddaje trendy w świecie samochodów luksusowych. W przypadku najdroższych pojazdów producenci dwoją się i troją, by spełnić wszelkie zachcianki swoich klientów. Niekwestionowanym liderem w tej kwestii pozostaje Rolls-Royce. Nie brakuje jednak firm, które chcą odebrać mu koronę, a przynajmniej zbliżyć się do jego poziomu. Jedną z nich jest spółka Jaguar Land Rover.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jaguar Land Rover inwestuje krocie. Klienci będą zadowoleni

Okazuje się, że klienci nie są zbytnio zadowoleni z... oferty kolorystycznej brytyjskich marek. Zarząd spółki JLR chce jednak sprostać ich oczekiwaniom i planuje dużą inwestycję. Jak poinformowała agencja Reuters, kierownictwo przeznaczy 65 mln funtów (ok. 326 mln zł) w rozwój lakierni działających w obrębie brytyjskiego zakładu w Castle Bromwich oraz fabryki w słowackiej Nitrze. Dzięki temu zamawiający będą mieli nieograniczone możliwości konfiguracji lakierów – nowiutkie Range Rovery w końcu będą mogły komponować się kolorystycznie z jachtami i prywatnymi odrzutowcami nowych nabywców.

JLR rzuca rękawice gigantowi z Goodwood?

Nie tylko należąca do koncernu Tata spółka chce umożliwić swoim klientom większą personalizację zamawianych pojazdów. Podobny plan ma także jego motoryzacyjna wysokość Rolls-Royce. Jeszcze na początku stycznia marka poinformowała, że zamierza zmodernizować zakład w Goodwood, co pozwoli w jeszcze większym stopniu skupić się na produkcji wysoce spersonalizowanych egzemplarzy dla najzamożniejszej klienteli.

Na ten cel producent chce przeznaczyć rekordową kwotę 300 mln funtów (ok. 1,5 mld złotych). Modernizacja zakładu to największy projekt od czasu jego otwarcia w 2003 roku. Wtedy zatrudniał on 300 osób i produkował jeden samochód dziennie. Wnioskując po aktualnej sytuacji - 2500 pracowników i produkcja na poziomie 28 pojazdów dziennie - popyt na wysoce spersonalizowane luksusowe samochody stale rośnie.