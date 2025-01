Kolejny pirat drogowy kpi z policji. Nagrywa filmy przy 200 km/h w terenie zabudowanym

Nowe BMW, droga z jednym psem w każdym kierunku, teren zabudowany i wieczór, ale nie taki z pustymi drogami. W tej właśnie scenerii kierowca nagrywa swoje wyczyny. Choć słowo "wyczyny" warto wziąć w cudzysłów. Bo ten kierujący mocno pretendował do nagrody Darwina. Wiele wskazuje na to, że na szczęście jej nie otrzymał.

Zobacz wideo Pomylił drogę z pasem startowym. Nagranie ku przestrodze

Jechał ponad 200 km/h w terenie zabudowanym

Kierowca tego BMW nie przekroczył prędkości w terenie zabudowanym. On stworzył śmiertelne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prędkość jego pojazdu oscylowała bowiem w granicy 220 km/h. To aż o 170 km/h za szybko. Czasami wskazanie licznika dochodziło nawet do 240 km/h. Przy takiej prędkości każdy manewr mógł zakończyć się wypadkiem. W warunkach zimowych to prędkość, która mogła się także zakończyć poślizgiem czy niedostrzeżeniem pieszego wchodzącego na pasy. Bo jadąc tak szybko, samochód pokonuje 61 metrów każdej sekundy. To mniej więcej tyle, ile wynosi szerokość pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. W sekundę!

Nieszczęściem tej sytuacji z pewnością jest to, że tacy kierowcy trafiają się na polskich drogach. Szczęściem, że w tej sytuacji nikomu nic się nie stało. A przynajmniej fakt ten nie wynika z filmiku opublikowanego przez profil Donald w serwisie Facebook. Niestety filmu nie mogę opublikować w tym materiale. Ale z pewnością znajdziecie go sami.

Póki nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, żeś głupi...

Zasadnicze pytanie w tym punkcie brzmi. Czemu ktoś, kto drastycznie łamie przepisy i może za to stracić prawo jazdy, nagrywa swoje wyczyny, a później publikuje je na osobistym profilu w serwisie społecznościowym? Przecież to jest trochę tak, jakby złodziej nagrywał kradzież, publikował filmiki w sieci, a później był zdziwiony, że został złapany. Irracjonalne. Taką sytuację można jednak chyba podsumować tylko pewną maksymą, która od kilku lat krąży w mediach społecznościowych. A brzmi ona: "Póki nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, żeś głupi."

Z drugiej strony to dobrze, że takie nagrania trafiają do sieci. Na ich podstawie można chociaż karać kierowców i eliminować ich z ruchu drogowego.

Choć ograniczenie mózgowe i brak umiejętności stworzenia ciągu przyczynowo-skutkowego może być dopiero jednym z powodów takiej sytuacji. Drugim czasami jest prowadzenie w stanie innej świadomości, a więc np. pod wpływem narkotyków. I tak naprawdę z punktu widzenia drogowego bezpieczeństwa nie wiadomo co jest gorsze. Głupi czy naćpany kierowca...

Sprawą pirata drogowego z Lublina zajmuje się policja i prokuratura

W tym przypadku jest jednak szansa na to, że kierujący zostanie "wycofany z ruchu". Przynajmniej formalnie. Bo wrzucanymi przez niego filmikami zainteresowały się organy ścigania. Postępowanie w tej sprawie już prowadzą policjanci z Wydziału Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym KMP Lublin. O sprawie prokuraturę powiadomił bowiem Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Czy kierowca straci prawo jazdy? To raczej pewne. O ile oczywiście takie posiada. A grozić mu może również kara więzienia.