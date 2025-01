Niebezpieczny poganiacz w BMW w akcji. Oto przykład drogowej agresji na drodze ekspresowej

Z biegiem lat przekonuję się, że im bardziej zatłoczona droga, tym większe prawdopodobieństwo spotkania z drogowym poganiaczem. Innymi słowy, takim kierowcą, który zachowuje się tak jakby na drodze miał bezwzględne pierwszeństwo i rezerwację dla pustego lewego pasa. Inni mogą poczekać a ona lub on nie (wbrew pozorom to nie tylko mężczyźni wykazują objawy drogowej agresji). Stąd nerwowe reakcje jak błyskanie długimi światłami czy jazda pomiędzy dwoma pasami ruchu. O nieprzyjaznej gestykulacji za kierownicą, czy celowym przyhamowywaniu tuż po wykonaniu manewru wyprzedzenia nawet nie ma co wspominać.

Oto jeden z najnowszych przykładów. W serwisie Stop Cham pojawił się film zarejestrowany na odcinku drogi ekspresowej S1 Sosnowiec – Mysłowice. Autor nagrania przygotował kompilację z dwóch kamer zarejestrowanych w samochodzie. Jest co obejrzeć.

Nie daj się sprowokować. Nie ulegaj presji

O jakie wnioski najłatwiej po obejrzeniu nagrania? Nie ulega wątpliwości, że kierowcy BMW (niestety od dawna wizerunek tej niemieckiej marki cierpi przez liczne grono nieodpowiedzialnych kierujących) bardzo się śpieszyło. Co było powodem pośpiechu? Tego nie wiemy, więc dyskusji o stanie wyższej konieczności w celu ratowania życia i zdrowia nie można wykluczyć.

Jak powinien zachować się autor nagrania? Czy waszym zdaniem powinien wcześniej zjechać na prawy pas ruchu, czy też spokojnie kontynuować wyprzedzanie? Zachęcam do udziału w poniższym sondażu.

A co sam robię w podobnej sytuacji? Zwykle zbliżam się do prawej krawędzi pasa, by dojeżdżający mógł łatwiej zobaczyć, ile aut znajduje się jeszcze przede mną. To zwykle pomaga nieco ostudzić zapał. Niestety nie zawsze. Ważne, by nie dać się sprowokować i ulegać presji (niektórzy gwałtownie zjeżdżają lub znacznie skracają odległość od poprzedzającego pojazdu). W przypadku najbardziej krewkich kierujących wolę dla własnego bezpieczeństwa zjechać wcześniej (na tyle na ile jest to możliwe), niż ryzykować kolizję z drogowym piratem. Każdemu zaś polecam jazdę z wideorejestratorem samochodowym. Odpowiednie nagrania zawsze można przesłać na policyjne skrzynki w ramach akcji stop agresji drogowej.