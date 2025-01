ZDM w Warszawie przypomina, "od 3 lutego Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego poszerzy się o kolejne obszary na Dolnym i Górnym Mokotowie". To komunikat do zapominalskich kierowców, choć nie tylko. Rychłe poszerzenie strefy to także ważna informacja dla mieszkańców Mokotowa. Mają ostatni moment na złożenie ważnego wniosku.

REKLAMA

Zobacz wideo Samochód „widmo" zaparkował na przejściu dla pieszych

O jakie ulice poszerzy się SPP na Mokotowie?

Nowa strefa płatnego parkowania na Mokotowie w Warszawie zostanie rozszerzona o obszar ograniczony:

od zachodu ulicą Żwirki i Wigury,

od wschodu Czerniakowską i fragmentem ulicy Powsińskiej,

od południa linią ulic Woronicza, Wołoskiej, Domaniewskiej oraz Idzikowskiego,

od północy ulicą Kulskiego, Różaną i Gagarina.

Wkrótce zmiany w strefie płatnego parkowania w Warszawie. Kierowcy, będą rwać włosy z głowy Fot. ZDM w Warszawie

W jakie dni i ile trzeba będzie płacić za postój w nowym SPP na Mokotowie?

W tych miejscach od 3 lutego kierowcy będą musieli płacić za postój od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Spod opłat wyłączone są takie dni, jak 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Stawki za parkowanie są natomiast standardowe. Za pierwszą godzinę kierowca zapłaci na Mokotowie 4,5 zł, za drugą 5,4 zł, za trzecią 6,4 zł, a za czwartą i każdą kolejną po 4,5 zł.

Mieszkańcy Mokotowa mają prawo do abonamentu. Ile kosztuje? Jak się o niego starać?

Prawo do uzyskania abonamentu ma każda osoba, która spełnia trzy warunki. Mowa o tym, że musi być:

zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN,

rozliczyć podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie,

być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Abonament, który pozwala na parkowanie w rejonie znajdującym się w promieniu 200 metrów od miejsca zameldowania, kosztuje 30 zł rocznie. To tzw. abonament rejonowy. Abonament obszarowy, który pozwala parkowanie na obszarze wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN, kosztuje 600 zł rocznie. Wniosek o abonament można złożyć internetowo lub osobiście w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Czy SPPN w Warszawie będzie się dalej rozrastać?

Wiele wskazuje na to, że zwiększenie zasięgu strefy płatnego parkowania w Warszawie w 2025 r. zakończy się na Mokotowie. ZDM ma już jednak kolejne plany. Jednostka kolejne punkty chciałaby wprowadzić na mapę stolicy wiosną 2026 r. Wtedy planowane jest rozszerzenie obszaru opłat za parkowanie o Służewiec (do ul. Cybernetyki) i w część Okęcia (od ul. 1 Sierpnia do ul. Hynka). Dodawanie kolejnych ulic do strefy oznacza większą rotacyjność miejsc parkingowych, ale także zastrzyk gotówki dla miejskiej kasy. W 2024 r. SPPN w Warszawie przyniosła przychód w wysokości 267,7 mln zł.