Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 20 stycznia

Przewidywania rynkowych analityków sprawdzają się. Paliwo drożeje. W tym tygodniu ceny poszły widocznie w górę, co potwierdza zestawienie przygotowane przez branżowy portal e-petrol.pl. Uśredniona cena benzyny 95 osiągnęła poziom 6,15 zł/l, co oznacza podwyżkę ceny o 8 groszy względem poprzedniego tygodnia. Przede wszystkim to olej napędowy kosztuje więcej, ponieważ za ten rodzaj paliwa płacimy średnio 6,29 zł/l, a to oznacza wzrost o aż 10 gr. Autogaz także jest droższy - LPG podrożało o 4 grosze na litrze do poziomu 3,25 zł/l.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wzrost cen na rynku naftowym

Jak informują eksperci e-petrol, notowania ropy od końca grudnia utrzymują się na zwyżkowym kursie. W mijającym tygodniu ropa Brent na giełdzie w Londynie ustanowiła nowe tegoroczne maksima cenowe, kiedy w środę 15 stycznia, w trakcie dnia, płacono za nią 82,63 USD/bbl. Ostatni raz tak drogo na rynku naftowym było w lipcu ubiegłego roku. W piątek 17 stycznia przed południem cena surowca utrzymywała się ponad poziomem 81 dolarów.

Globalna tendencja zwyżkowa przekłada się dosyć szybko na jednoznaczny kierunek zmian na hurtowym rynku paliw w Polsce. Dodatkowo w wypadku diesla zmniejszyła się marża operatorów detalicznych. Trend wzrostowy cen będzie więc obserwowany w nadchodzących dniach. Na jakie ceny zmotoryzowani powinni się przygotować podjeżdżając pod dystrybutor?

Zmiana cen paliw od poniedziałku 20 stycznia

Na okres między 20 i 26 stycznia e-petrol prognozuje zmianę cen popularnej benzyny E10 (Pb95) w przedziale 6,13-6,25 zł/l. Benzyna 98-oktanowa (Pb98) powinna najczęściej kosztować 6,90-7,02 zł/l. Olej napędowy na większości stacji paliw to szacowany przedział cenowy 6,30-6,42 zł/l. LPG w najbliższych dniach może kosztować od 3,25 do 3,33 zł/l.

Prognoza cen paliw od 20 do 26 stycznia:

Benzyna Pb95 - od 6,13 do 6,25 zł/l,

Benzyna Pb98 - od 6,90 do 7,02 zł/l,

Olej napędowy - od 6,30 do 6,42 zł/l,

LPG - od 3,25 do 3,33 zł/l.