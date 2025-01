Afera korupcyjna w polskich służbach. Funkcjonariusze brali w łapę od przewoźników

Opolscy policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu, przez blisko dwa lata zajmowali się sprawą dotyczącą powiązań korupcyjnych pomiędzy pracownikami opolskiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego a firmami transportowymi operującymi na terenie województwa. Ich działania w końcu przyniosły rezultaty.

Afera korupcyjna w opolskim ITD. Łapówki w zamian za pozytywne wyniki kontroli

Jak ustalili funkcjonariusze przestępstwa popełniane przez inspektorów ITD polegały na przeprowadzeniu kontroli w firmach transportowych w taki sposób, aby te nie kończyły się karami administracyjnymi. Zgodnie z aktualnymi przypisami kwoty grzywien wynoszą od 15 tys. zł (w przypadku podmiotów zatrudniających do 10 kierowców w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli) do nawet 1,5 mln zł (dla przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób).

Co więcej, funkcjonariusze ITD udzielali przedsiębiorcom wskazówek dotyczących tego, jak przygotować sprawdzane podczas kontroli dokumenty, tak by nie dawały one przesłanek do nałożenia grzywny. Dodatkowo próbowali też nakłonić innych inspektorów do jedynie pobieżnego sprawdzania dokumentacji i ignorowania uchybień, co miało uchronić konkretne firmy przed konsekwencjami naruszenia przepisów.

Korupcja w ITD. Policja zatrzymała 11 podejrzanych

Opolscy policjanci zatrzymali łącznie 11 osób podejrzanych o przestępstwa korupcyjne. Byli wśród nich trzej funkcjonariusze opolskiego oddziału ITD. W ręce policjantów wpadli także właściciele kilku firm transportowych. Prokuratura przedstawił oskarżonym łącznie 26 zarzutów. W przypadku inspektorów dotyczą one przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Z kolei zatrzymane osoby cywilne pracujące w szeregach formacji odpowiedzą za udział w przestępstwie urzędniczym popełnionym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jak informuje opolska policja, wobec oskarżonych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w łącznej kwocie 85 tysięcy złotych. Ponadto od podejrzanych zabezpieczono mienie o wartości blisko 100 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i środków karnych. Oskarżonym za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.