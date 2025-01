Ciągnik siodłowy marki DAF z naczepą, którym transportowano ponad 20 ton cytrusów, przebił bariery energochłonne na autostradzie A3 pod miejscowością Idstein, w pobliżu Frankfurtu nad Menem, wpadł do rowu i się przewrócił. Pojazd zarejestrowany na firmę z Maroka prowadził 52-latek. Kierowca, który stracił panowanie nad zestawem, został zakleszczony w szoferce i potrzebował pomocy. Z pojazdu wydostali go pracownicy służb ratunkowych. Mężczyznę z niegroźnymi obrażeniami przewieziono do szpitala.

Transport nie tylko mandarynek

Straty materialne wstępnie oszacowano na 82 tys. euro. Do wydobycia przewróconego zestawu potrzebne były dwa holowniki oraz kilka osób, które wcześniej musiały ręcznie usunąć rozsypany towar. Podczas wybierania mandarynek z naczepy do podstawionych kontenerów, natrafiono na zaskakujący ładunek. W owocach ukrytych było kilka podejrzanych toreb.

Nielegalny towar w owocach

Gruba warstwa cytrusów kryła nielegalny transport narkotyków. W zadeklarowanym towarze owoców znalazły się torby zawierające marihuanę. Służby po zabezpieczeniu tego odkrycia ujawniły w sumie 51 kilogramów miękkiego narkotyku. Dochodzenie w sprawie transportu przejęła niemiecka służba celna. W świetle prawa niemieckiego import marihuany z zagranicy do Republiki Federalnej Niemiec jest zabroniony.

W przypadku ujawnienia takich działań osobie zatrzymanej grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli import zostanie powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą, minimalna kara wzrasta do co najmniej 2 lat pozbawienia wolności. 52-latek kierujący ciężarówką po wypisaniu ze szpitala został przekazany policji i trafił do aresztu.