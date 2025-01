Beskidzka Droga Integracyjna staje się faktem. Ważna ekspresówka połączy się z DK7

Droga ekspresowa S52, znana także pod nazwą Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI), będzie jedną z najważniejszych tras w regionie, pozwalając kierowcom na szybki i wygodny dojazd ze stolicy Podbeskidzia do Krakowa jak również Zakopanego. Mierząca 61 km długości dwujezdniowa trasa o dwóch pasach ruchu poprowadzona będzie w całości nowym śladem, przechodząc przez najważniejsze okoliczne miejscowości, w tym Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską. W pierwszej kolejności zbudowany zostanie bielski odcinek trasy.

Beskidzka Droga Integracyjna. Rusza pierwszy z czterech przetargów

Pierwszy fragment nowej trasy będzie prowadził od Bielska-Białej do Bulowic. Ponad połowa z 16-kilometrowego odcinka będzie biegła w województwie śląskim, pozwalając na m.in. ominięcie od północy jednej z największych wsi w Polsce, kilkunastotysięcznych Kóz. Trasa będzie też południową obwodnicą małopolskich Kęt. Powstaną trzy węzły – Kozy, Kęty i finalny w Bulowicach, na zachód od Andrychowa.

Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy przeprowadzenia niezbędnych wstępnych prac, a więc przeprowadzenie badań geologicznych, przygotowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to pierwsze z czterech postępowań, jakie drogowcy ogłoszą w najbliższym czasie. Kolejny przetarg będzie dotyczył 20-kilometrowego odcinka między Chocznią a Kalwarią Zebrzydowską. Ta część trasy będzie równocześnie obwodnicą dwóch miast, Wadowic i Kalwarii.

Droga ekspresowa S52. Trzy odcinki już gotowe

Droga ekspresowa S52 ma obecnie dwa funkcjonujące odcinki – od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. W grudniu 2024 r. dołączyła do nich Północna Obwodnica Krakowa. Pierwszy z wymienionych jest jedną z częściej uczęszczanych tras w woj. śląskim. Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, tą drogą każdego dnia porusza się prawie 20 tys. pojazdów.

Zgodnie z planami drogowców, wnioski o wydanie decyzje ZRID dla czterech nowych odcinków S52 zostaną złożone w 2027 roku. Po ich uzyskaniu ogłoszone zostaną już docelowe przetargi na budowę trasy. Droga będzie budowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.).