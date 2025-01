Najsłynniejszy dostawczak świata ma już 60 lat. To prawdziwa legenda

Transit wchodzi w wiek przedemerytalny. Dostawczy Ford idealnie udowadnia jednak, że wiek to jedynie cyferka. Bo pomimo sześciu dekad na karku nadal to on staje się trendsetterem w segmencie pojazdów dostawczych.

4 Fot. Piotr Rejowski Otwórz galerię Na Gazeta.pl