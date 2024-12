Zabiorą warszawskim kierowcom kolejny pas ruchu. Zrobi się im... zielono

Szykują się duże zmiany na Marszałkowskiej. Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na przebudowę odcinka tamtejszej trasy tramwajowej. Wymienione zostanie całe torowisko wraz z podbudową na odcinku ok. 1 km. Zadanie jest podzielone na dwie części. Pierwszy, podstawowy zakres, obejmuje odcinek od ul. Widok do południowej części skrzyżowania z ul. Królewską. W ramach opcji przewidziano przebudowę odcinka trasy tramwajowej w okolicy skrzyżowania ul. Marszałkowskiej z ul. Królewską, zespołu przystankowego Królewska, gazociągu w ul. Królewskiej i dostosowanie układu drogowego na skrzyżowaniu. Inwestycja może dać się we znaki kierowcom korzystającym z trasy. Dlaczego?

Zgodnie z planem stołecznego ratusza Marszałkowska ma stać się prawdziwie zieloną arterią. Jak informuje spółka Tramwaje Warszawskie, wzdłuż torowiska powstaną pasy zieleni. Zasadzone zostaną nie tylko krzewy, ale również drzewa. W związku z tym przesunięte zostaną krawężniki, a przez to zmieni się układ drogowy - zniknie jeden pas ruchu.

Planowany przekrój ulicy Marszałkowskiej. Wizualizacja. Fot. Tramwaje Warszawskie

Co więcej, powstaną dwa nowe przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe – na wysokości ulic Złotej i Sienkiewicza. Przygotowano również coś dla kierowców - w rejonie ulicy Złotej wyznaczona zostanie zawrotka pozwalająca zmienić kierunek ruchu bez konieczności dojeżdżania do ronda Dmowskiego. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza powstanie zupełnie nowy lewoskręt zapewniający dojazd do kwartału w rejonie Złota-Zgoda. Zdaniem pomysłodawców zmiany na trasie przyniosą m.in. poprawę płynności ruchu tramwajów, usunięcie występujących ograniczeń prędkości, a także cichszy przejazd tramwajów.

Zmiany na Marszałkowskiej. Kiedy rozpoczną się prace?

Pierwsze oferty w przetargu poznamy w styczniu 2025 roku. Zgodnie z planem pierwsze prace powinny ruszyć już w wakacje. W związku z rozpoczęciem przebudowy wstrzymany zostanie ruchu tramwajów pomiędzy przystankami Metro Ratusz Arsenał i Centrum przez ok. 3,5 miesiąca. Na pozostałych odcinkach Marszałkowskiej i ul. Andersa, dzięki budowie tymczasowych rozjazdów nakładkowych, możliwe będzie kursowanie tramwajów dwukierunkowych.

Co ciekawe, podczas przerwy w karosowaniu tramwajów spółka zamierza wyremontować torowisko z rozjazdami w węźle na placu Bankowym. Przeprowadzi też remont torów między Królewską a Senatorską. Na wysokości Ogrodu Saskiego przygotowana zostanie zabudowa pod przyszłe przejście dla pieszych w kierunku placu Żelaznej Bramy – tak, by nie było potrzeby wstrzymywania ruchu tramwajowego w przyszłości.