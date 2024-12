Przełom roku to zdecydowanie czas wzmożonych samochodowych podróży. Powroty do miejsc zamieszkania ze świąt Bożego Narodzenia, wyjazdy sylwestrowe, przedłużone urlopy powiązane ze świętem Trzech Króli. Dla kierowców oznacza to częstsze goszczenie pod dystrybutorami i dodatkowe wydatki. Niektóre sieci sprzedaży paliw wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmotoryzowanych przygotowały okołoświąteczne promocje, które kończą się dopiero w nowym roku kalendarzowym. Szczegóły poniżej.

Tańsze paliwo na Orlen. Do kiedy, jakie zasady

Od 20 grudnia 2024 r. do 2 stycznia 2025 r. na wszystkich stacjach Orlen w całej Polsce kierowcy mogą skorzystać z promocji na paliwa Efecta i Verva. Promocja jest dostępna zarówno dla obecnych klientów programu lojalnościowego Oreln Vitay, jak i dla tych, którzy dopiero dołączą do programu. Kluczowe jest zrobienie zakupów na stacji za kwotę 10 złotych w ofercie pozapaliwowej. Tylko wtedy zakup paliwa zostanie policzony w promocyjnej cenie. Jeśli przykładowo kupiona zostanie największa kawa, wyjdzie na to, że klient dostanie ją gratis i dodatkowo zostanie mu w kieszeni kilkadziesiąt groszy.

Limit jednorazowego tankowania z rabatem wynosi 50 litrów. Skorzystać z promocji można trzykrotnie w trakcie jej trwania przy okazaniu kuponu w aplikacji. W sumie można więc zatankować 150 litrów paliwa taniej. Cena paliw Verva i Efecta jest niższa o 25 gr/l. Osoby z Kartą Dużej Rodziny (KDR) mogą liczyć na rabat 35 gr/l.

Tankowanie samochodu w promocji -25 gr/l przy zakupie towaru za 10 zł Fot. Rafał Mądry

Tańsze paliwo na BP. Do kiedy, jakie zasady

Od 20 grudnia 2024 r. do 2 stycznia 2025 r. na wszystkich stacjach BP w całej Polsce kierowcy mogą jeden raz skorzystać z promocji na benzynę Pb95 z technologią Active (rabat 30 gr/l) oraz LPG (rabat 10 gr/l). Limit tankowania wynosi 60 litrów paliwa. Trzeba jednak przy tankowaniu nabyć dowolny napój gorący z oferty Wild Bean Cafe oraz aktywować kupon w aplikacji.

Promocja jest dostępna dla obecnych klientów nowego programu lojalnościowego o nazwie BPme, jak i dla tych, którzy dopiero dołączą do programu (wcześniej punkty zbierało się w aplikacji o nazwie Payback). Nowi klienci zarejestrowani w aplikacji BPme w ramach promocji na start otrzymują rabat do 45 gr/l na paliwo oraz kawę za symboliczną złotówkę.