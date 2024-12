Wyjątkowy SUV chińskiej marki debiutuje w Polsce. Zaskakuje napędem

Już wkrótce, bo 10 stycznia rozpoczną się brukselskie targi motoryzacyjne. Podczas już 101. edycji eventu chińska marka Leapmotor, wchodząca w portfolio koncernu Stellantis, zaprezentuje na europejskiej ziemi swój kolejny model. Mowa o średniej wielkości SUV-ie C10, który uzbrojony jest w charakterystyczny napęd REEV (ang.Range Extender Electric Vehicle). Co kryje się za tajemniczym terminem?

Leapmotor C10 wjeżdża do Europy. Napęd to jego mocna strona

Zastosowany w C10 układ co do zasady przypomina ten wykorzystany w Maździe MX-30 R-EV. Samochód napędzany jest bowiem silnikiem elektrycznym o mocy 215 KM, który czerpie energię z akumulatora o pojemności 28,4 kWh, dzięki czemu jest w stanie przejechać do 145 km. To jednak nie wszystko. Na pokładzie znalazł się również silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, który pełni funkcję generatora energii.

Leapmotor C10 Fot. Stellantis

Gdy bateria jest już niemal wyładowana, uruchamiana jest jednostka spalinowa, która ją doładowuje. Dzięki temu całkowity zasięg w cyklu mieszanym przekracza 950 km. Jak zapewnia producent, akumulator możemy także ładować z domowego gniazdka prądem przemiennym (AC), jak i przy pomocy szybkoładowarek prądem stałym (DC). Dzięki tej drugiej opcji możemy zyskać ponad 70 km zasięgu w ok. 18 minut.

Przybysz z Dalekiego Wschodu. Chiński Leapmotor C10 wstrząśnie rynkiem?

Mierzący 4 739 mm długości, 1 900 mm szerokości, 1 680 mm wysokości SUV dzięki rozstawowi osi wynoszącemu 2 825 mm, oferuje sporo miejsca podróżnym. Projekt wnętrza również może się spodobać - styliści postawili na schludną prostotę. Deska rozdzielcza przypomina nieco tą z Tesli Model 3, z tą różnicą, że oprócz dużego ekranu środkowego do dyspozycji kierowcy przekazano także wyświetlacz zegarów. Nie zabrakło cupholderów oraz ładowarki bezprzewodowej.

Leapmotor C10 Fot. Stellantis

Powodzenie modelu na naszym rynku ma zapewnić nie tylko szeroka sieć dealerska koncernu Stellantis, ale także cena, która nie powinna przekraczać 150 tys. złotych. Oczywiście na ten moment producent nie przedstawił jeszcze oficjalnego cennika, jednak już teraz wiadomo, że europejska konkurencja może mieć powody do zmartwień.