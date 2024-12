Słynne auto trafiło do sprzedaży u naszych sąsiadów. W Chinach kosztuje 16 tys. zł, a ile w Europie?

Chiny stanowią prawdziwą wylęgarnię niewielkich samochodów elektrycznych. Idealnym przykładem jest Wuling Mini EV. Elektryczny hatchback ma 3,07 m długości i 1,49 m szerokości. Pojazd zabiera na pokład czterech pasażerów – pod warunkiem że zrezygnują oni z bagażnika. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń załadunkowa wynosi 1180 litrów.

W Chinach Wuling Mini EV kosztuje tylko 16 tys. zł

To prawda, Wuling Mini EV jest naprawdę mini. Z drugiej strony samochód miał urzekać ceną. Ile zatem kosztuje? W Chinach należy zapłacić za niego 28 800 juanów. To po przeliczeniu daje kwotę na poziomie 16 168 zł. Nawet elektryczne skutery bywają droższe...

Przy tej cenie nie ma się co dziwić, że Chińczycy kupują rocznie jakieś 45 tys. Wulingów. Przy tej cenie model miałby szansę na sukces także w Europie. Importu Mini EV podjęła się nawet niemiecka firma. Niestety sprowadzając pojazd na Stary Kontynent, potknęła się i to dwa razy. Bo auto nie zdobyło np. homologacji na samochód osobowy. Musiało się zadowolić homologacją L7e. Będzie zatem pojazdem, który można prowadzić z kategorią B1. Jednocześnie importer musiał zredukować też moc do zaledwie 15 kW.

Europejska wersja Wulinga jest... 5-krotnie droższa!

Drugie potknięcie dotyczy europejskiej cenie. Bo auto kosztujące w Chinach 28 800 juanów, po dotarciu do Niemiec otrzymuje metkę z kwotą na poziomie 19 028 euro. To po przeliczeniu daje jakieś 81 358 zł. Podczas podróży do Europy cena Wulinga Mini EV rośnie zatem 5-krotnie... Nie stanie się zatem raczej na tyle atrakcyjna, aby samochód zdobył potężną popularność. Model w Europie traci swój główny atut.

Wuling Mini EV w wersji bazowej jest standardowo wyposażany m.in. w dwie poduszki powietrzne, centralny zamek, ABS, elektrycznie sterowane szyby i kamerę cofania.

Niewielki Wuling ma 215 km elektrycznego zasięgu

Model homologowany na Europę ma 15 kW mocy. Chińska wersja oferuje natomiast 30 kW. Pojazd w wariancie UE rozpędza się do 90 km/h. Za sprawą baterii o pojemności 17,3 kWh może pokonać na jednym ładowaniu 215 km. Ładowarka sieciowa uzupełni zapasy prądu do pełna w 4 godz. Szybka ładowarka doładuje baterię od 30 do 80 proc. w 35 min.