Już nie Tesla, a Dacia jest najchętniej wybieranym pojazdem przez Europejczyków. Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez firmy Focus2Move oraz Jato Dynamics, rumuńska marka prześcignęła amerykańskiego konkurenta, a nawet zostawiła go daleko w tyle. 2024 rok zdecydowanie należy do samochodów spalinowych.

REKLAMA

Zobacz wideo

Dacia Sandero najpopularniejszym samochodem w 2024 roku.

Mieszkańcy Starego Kontynentu najczęściej sięgali po model Sandero, który od początku roku do końca października trafił do klientów w liczbie aż 226 829 sztuk. Także w listopadzie utrzymał pozycję lidera z wynikiem 22 014 szt. Nie jest to jednak szczególnie szokujące, zwłaszcza że model jest aktualnie jednym z najprzystępniejszych cenowo samochodów na rynku - w Polsce dostępny już jest od kwoty 61 300 zł.

W listopadzie drugim najchętniej wybieranym pojazdem z wynikiem 17 654 szt. była zeszłoroczna triumfatorka, Tesla Model Y. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszył się także Volkswagen Golf, który zajął trzecią pozycję (17 530 szt.). Już poza podium znalazły się dwa francuskie mieszczuchy, a więc Renault Clio (17 213 szt.) oraz zwycięzca rankingu z 2022 roku Peugeot 208 (16 798 szt.).

Drugą piątkę otwiera Volkswagen T-Roc z wynikiem 16 581 szt., który jedynie delikatnie uciekł następnej w zestawieniu Toyocie Yaris Cross (16 442 szt.). Pod względem sprzedaży niewiele gorszy okazał się Volkswagen Tiguan, który trafił do klientów w liczbie 16 116 egzemplarzy. Pierwszą dziesiątkę zamyka Toyota Yaris oraz Dacia Duster (kolejno 15 356 i 14 052 szt.).

Najpopularniejsze samochody w listopadzie 2024 roku