Tematyka awarii silnika i wiążącej się z tym kontrolki "check engine" zdecydowanie bardziej pasuje do amerykańskiego Halloween, niż świętowanego przez nas aktualnie Bożego Narodzenia. W końcu widok świecącej się charakterystycznej ikonki to dla każdego kierowcy prawdziwy horror. Nie taki jednak diabeł straszy, jak go malują. Zdarza się, że za jej wyświetlaniem stoi jedynie niewielka usterka albo takie drobnostki jak np. niedokręcony korek wlewu paliwa. Czy istnieje jakiś sposób, by własnoręcznie uporać się ze straszącą kontrolką? Oczywiście.

Zanim jednak przestąpimy do prób samodzielnego usuwania świecącej ikonki, upewnijmy się, że z naszym samochodem rzeczywiście nie dzieje się nic poważnego. Jeżeli odnotujemy wyższe spalanie, wyraźny dym wydobywający się z rury wydechowej, falujące/podwyższone obroty, albo też niepokojące odgłosy generowane przez samą jednostkę, lepiej skonsultować się z mechanikiem. Jeżeli jednak wszystko wskazuje na to, że widoczna kontrolka jest wynikiem błahostki czy też nieusuniętego wcześniej błędu systemu, możemy spróbować pozbyć się problemu na własny rachunek.

Jak usunąć błąd check engine? Nie będziesz potrzebował komputera

"Do niedawna" kwestia usunięcia błędu była bajecznie prosta. W starszych pojazdach wystarczy jedynie odpiąć akumulator, a system sam się zresetuje, co poskutkuje zgaszeniem kontrolki. Wraz z wprowadzeniem standardów diagnostyki OBD II/ EOBD (ang. European On Board Diagnostic), które wprowadzono w drugiej połowie lat 90. (w Europie w 2000 roku), pokładowe systemy muszą zapisywać błędy nawet po odłączeniu zasilania. Na szczęście nadal możemy pokusić się o usunięcie błędów i nie potrzebujemy do tego skomplikowanych narzędzi.

Kontrolka check engine nie daje ci spokoju? Tak sprawdzisz przyczynę

Rzecz jasna w pierwszej kolejności musimy uzyskać dostęp do systemu diagnostycznego. Będziemy do tego potrzebować odpowiedniego urządzenia, które wczepiamy do gniazda diagnostycznego EOBD/OBD II. Taki gadżet ma najczęściej postać niewielkiej kostki, która łączy się z naszym smartfonem (koszt kilkudziesięciu złotych). Oczywiście wraz z nią będziemy musieli zainstalować odpowiednią aplikację (dostępne w Google Play i App Store). Po otrzymaniu dostępu do systemu możemy za pomocą apki sprawdzić kod błędu, a następnie odszukać go w przeglądarce internetowej i zweryfikować usterkę, jak również usunąć sam komunikat dotyczący błędu, a tym samym zgasić stresującą kontrolkę.