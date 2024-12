Dziś ruszyła świateczna promocja na paliwo. Jest tylko jeden prosty warunek

Święta to czas, który wielu z nas spędza w drodze. Odwiedzamy bliskich, wyjeżdżamy na rodzinne spotkania lub po prostu korzystamy z wolnych dni, by udać się na zasłużony wypoczynek. Z myślą o kierowcach Orlen przygotował promocję, która pozwoli zatankować taniej. Aby skorzystać z tej świątecznej oferty, wystarczy spełnić jeden prosty warunek.

Od 20 grudnia 2024 r. do 2 stycznia 2025 r. na wszystkich stacjach ORLEN w całej Polsce kierowcy będą mogli skorzystać z promocji na paliwa EFECTA i VERVA. Promocja jest dostępna zarówno dla obecnych klientów programu lojalnościowego Oreln Vitay, jak i dla tych, którzy dopiero dołączą do programu. Wystarczy zarejestrować się w aplikacji i zrobić niewielkie zakupy z oferty pozapaliwowej na stacji.

Jak działa świąteczna promocja na Orlenie? Do trzech razy sztuka

Każdy uczestnik programu VITAY, który w jednej transakcji zakupi paliwo oraz produkty z oferty pozapaliwowej za minimum 10 zł, otrzyma możliwość tankowania paliwa w promocyjnej cenie. Limit jednorazowego tankowania z rabatem wynosi 50 litrów, co pozwala skorzystać z promocji trzykrotnie w trakcie jej trwania. W sumie można więc zatankować aż 150 litrów paliwa taniej!

To jednak nie wszystko. Kierowcy posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na jeszcze większe korzyści. Dzięki dodatkowej zniżce, ich oszczędności na każdym litrze będą jeszcze bardziej odczuwalne. Taka ulga to realne wsparcie dla rodzin, które w okresie świątecznym często pokonują setki kilometrów. Teraz czekamy na odpowiedź konkurentów, bo od czasu wakacyjnych promocji, taka zawsze nadchodzi.

Świąteczna promocja Orlenu. Taniej do 35 gr na litrze

Oprócz oszczędności, promocja ORLEN to także doskonała okazja, by zapoznać się z szeroką ofertą pozapaliwową dostępną na stacjach. Smaczna kawa, przekąski na drogę czy drobne upominki to tylko niektóre z produktów, które mogą umilić podróż. Warunek skorzystania z promocji - zakup za minimum 10 zł - jest prosty do spełnienia i sprawia, że każdy kierowca może z łatwością skorzystać z tej wyjątkowej oferty. Ważna uwaga na koniec - promocja nie łączy się z innymi rabatami, jednak jej zasady są proste i przejrzyste.