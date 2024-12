Białorusini już mają swoją Izerę. BelGee był spalinowy, ale teraz jest elektryczny

Aleksandr Łukaszenka musi pękać z dumy. Z taśmy linii produkcyjnej białoruskiej firmy BelGee zjechał właśnie testowy egzemplarz nowego, elektrycznego crossovera. EX50 jest na tyle ważnym modelem, że został nawet pokazany w białoruskiej telewizji.

Białoruski elektryk BelGee EX50 trafi do produkcji w styczniu

BelGee EX50 wygląda identycznie, jak spalinowy odpowiednik X50. Różnica jest jedna i tak naprawdę drobna. Bo elektryk ma inaczej wyglądający grill. To wszystko. Pod znanym nadwoziem ukrywa się jednak napęd elektryczny. Mowa o 163-konnym motorze, który daje możliwość rozpędzenia pojazdu do 130 km/h. Prędkość bez wątpienia imponująca nie jest. Podobną osiągał 2-cylinfrowy Fiat Cinquecento 700 cm3 na początku lat 90. XX wieku. Interesująco wygląda jednak inny parametr. Mowa o baterii. Ta ma 65 kWh pojemności i ponoć gwarantuje nawet 400 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Łukaszenka jest zachwycony nowym pojazdem. Szczególnie że część komponentów do niego będzie produkowana lokalnie. Lokalnie mają powstawać m.in. akumulatory, opony, szyby czy reflektory. Białoruski dyktator stwierdził zatem, że nie ma na co czekać. Trzeba ruszać z seryjną produkcją auta. Ta ma wystartować jeszcze w styczniu.

BelGee to tak naprawdę Geely. Sprytny zabieg z Białorusi

Jedno BelGee EX50 trzeba przyznać. Być może technologia napędowa auta nie porywa, jednak jego sylwetka naprawdę nie wygląda źle. A do tego wpisuje się w modny segment crossoverów. Tyle że fakt ten nie jest zasługą białoruskiej myśli designerskiej. Bo warto wiedzieć o tym, że BelGee de facto białoruskim projektem nie jest. To efekt współpracy Białorusi z chińskim producentem Geely. Geely wzięło sprzedawanego na rodzimym rynku Coolray`a, a następnie jako 1:1 przeniosło na Białoruś.

Skutek? Łukaszenka może mówić o samochodzie narodowym. Geely z kolei otrzymało fabrykę w nowym kraju i w nowym kraju ma szansę na rynkowy sukces bez zasadniczych nakładów finansowych.

Białorusini już mają swoją Izerę. BelGee był spalinowy, ale teraz jest elektryczny Fot. screen CTVBY / YouTube

Czemu BelGee się udało, a Izerze nie?

No dobrze. Białorusinom się udało. Przynajmniej jak na razie. Czemu zatem Polakom nie wyszło z Izerą? Bo Białorusini dużo lepiej podeszli do tematu. Już na samym początku znaleźli dużego partnera. Partnera, który dostarczył praktycznie gotową technologię. Białoruskie zakłady z komponentów przywiezionych z Chin złożyły auto, a następnie na jego grillu przyczepili znaczek "własnej" marki. Zadziałali trochę jak władze PRL-u z licencją na Malucha.

Polacy początkowo twierdzili natomiast, że są w stanie sami zbudować pojazd i nazwą go Izera. Pokazali nawet jego projekt. Ten był jednak tak długo "mielony", że zdążył się zestarzeć, zanim trafił na rynek. Żeby Izera zachowała jakąkolwiek świeżość, chyba musiałaby zacząć produkcję od drugiej generacji... A to nadal nie był główny problem. Głównym był brak technologii i brak środków na jej opracowanie. Ten projekt od początku był skazany na porażkę.