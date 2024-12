Też masz ten problem z klapką do wlewu paliwa? Jest na to rada, trzeba zajrzeć do bagażnika

Jakiś czas temu przytrafiła mi się dość nietypowa sytuacja. Otóż na stacji benzynowej nie byłem w stanie otworzyć klapki do wlewu paliwa. Oczywiście włączył mi się tryb paniki, ale w domu, na spokojnie, znalazłem rozwiązanie. Wystarczyło wejść na TikToka, a tam od razu wyświetlił mi się filmik, który pomógł mi w sekundę.

Klapa do wlewu paliwa się nie otwiera? Jest na to sposób

Okazało się, że z zaciętą klapą do wlewu paliwa nie trzeba udawać się do mechanika. Trzeba za to dobrze znać swój samochód. Mianowicie otworzyć ją można za pomocą bagażnika. Tam znajduje się zasłonka, którą należy zdjąć. Wtedy od razu rzuci ci się w oczy linka, prawdopodobnie koloru czerwonego. Wystarczy ją delikatnie podciągnąć, a klapka od razu zacznie działać.

Koniecznie sprawdź, czy to rozwiązanie działa w twoim samochodzie. U mnie nie było problemu, ale wiadomo, każdy pojazd jest nieco inny. Powyższy trik znalazłem na profilu Chequanxiaoqiao. Twórczyni i ekspertka samochodowa w tym samym nagraniu zdradziła jeszcze trzy inne, ciekawe sposoby na "zacięte" funkcje w samochodzie.

Dobrze znasz swój samochód? To z pewnością znasz te triki

Istnieje też proste rozwiązanie na zablokowaną automatyczną skrzynię biegów. W takiej sytuacji dobrze będzie zdjąć jej osłonkę, a następnie za pomocą kluczyka wcisnąć znajdujący się tam żółty przycisk. To umożliwi ponowną zmianę biegów.

Na filmiku miłośniczki motoryzacji znajdziesz też sposób na auto, które nie chce zapalić. Dotyczy to jednak tylko modeli działających na guzik. Wtedy kluczyki należy przyłożyć do strefy czujnika pod kierownicą, wcisnąć hamulec oraz guzik do odpalania silnika i samochód będzie gotowy do jazdy.

W nowoczesnych pojazdach częstym problemem jest zacinający się ekran z multimediami. Okazuje się, że tego problemu można bardzo łatwo się pozbyć. W tym przypadku trzeba go zresetować. Spróbuj wtedy przytrzymać jednocześnie przycisk menu i włącznik. Monitor powinien się odświeżyć i działać bez zarzutu.

Samochód pachnący nowością (fot. Ingo Joseph, Pexels)

Oczywiście jeśli powyższe sytuacje przytrafiają się sporadycznie, nie trzeba się nimi przejmować. Natomiast jeśli się powtarzają, to może oznaczać, że twoje auto potrzebuje przeglądu, i wtedy zdecydowanie udaj się do mechanika. Nawet droga naprawa jest lepsza niż spowodowanie sytuacji niebezpiecznej na drodze.