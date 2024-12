Chińskie auta coraz odważniej wkraczają na rynek, i trzeba przyznać, że robią wrażenie. Jeden z pokazanych SUV-ów, BYD Yangwang U8, prezentuje się niesamowicie imponująco. Producent już chwali się jego możliwościami, a wśród nich znajduje się nawet pływanie. Tak, to auto potrafi poradzić sobie nawet w takich warunkach.

Witamy w XXI wieku. Chiny prezentują samochód, który pływa

Chyba żadna nowinka technologiczna nie zrobiła na mnie ostatnio takiego wrażenia, jak Yangwang U8. Na filmikach prezentujących pojazd można zobaczyć jak szybko SUV jest w stanie się rozpędzić. Potrzebuje zaledwie 3 sekundy, by osiągnąć 100 km/h. Przy wadze ponad 3 ton, ten wyczyn powala na kolana.

Nagrania ukazują także, jak auto potrafi zawracać w miejscu, czego chyba nigdy wcześniej nie widziałem. Jego koła to zupełnie osobny temat. Każde z nich zostało wyposażone w osobny silnik, dzięki czemu samochód osiąga moc nawet 1200 koni mechanicznych.

Jednak najbardziej zaskakuje umiejętność pływania. Tak, dobrze przeczytaliście. Yangwang U8 może bez problemu wjechać w wodę, i to nawet na tyle głęboką, by odbić się od dna. Wówczas automatycznie załączy się tzw. system dryfowania. Polega to na tym, że koła pojazdu ciągle się obracają, co pozwala na przemieszczanie się z prędkością ok. 3 km/h.

Chińskie samochody już dotarły do Polski. Czy robią furorę?

Nie trzeba było długo czekać, by chińskie samochody zawitały do Polski. Obecnie bez problemu można kupić takie marki jak MG, Maxus, Nio, Skywell, BAIC, Omoda, a to tylko kilka przykładów. Chińska oferta jest zróżnicowana, do wyboru jest sporo SUV-ów. Wzrost popularności chińskich marek w Polsce wiąże się także z coraz większą dostępnością części zamiennych, a w naszym kraju powstają już specjalistyczne serwisy.

Pomimo, że wiele osób może być teraz do tych samochodów sceptycznie nastawiona, wydaje się, że nowe propozycje są przyszłością motoryzacji. Zwłaszcza, że w chińskich pojazdach stosowane są innowacyjne technologie, jak chociażby możliwość pływania. Ponadto potencjalnych klientów kuszą również ceny. Samochody z Chin są zdecydowanie tańsze niż konkurencja z Europy i innych krajów azjatyckich.