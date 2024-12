Wysoka kara za przekroczenie tego terminu przez kierowców. Dzień spóźnienia może kosztować 9 tys. zł

Kierowca samochodu osobowego w Polsce ma dwa obowiązki. Musi zadbać o ważne badanie techniczne pojazdu i ważną polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Szczególnie mocno karane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest niedochowanie drugiego z obowiązków. A już za kilka dni kary przygotowane dla kierowców dodatkowo wzrosną.

REKLAMA

Zobacz wideo 346 punktów karnych dla motocyklisty za popełnienie 43 wykroczeń

Ile wyniesie kara za brak OC od 1 stycznia 2025 r.?

Dziś maksymalna wysokość kary za brak OC w przypadku samochodu osobowego wynosi 8480 zł. Kwota jest zatem znacząca. 1 stycznia suma jednak dodatkowo wzrośnie i sięgnie 9330 zł. To 850 zł więcej. Z czego wynika podwyżka? To wynik działania prostego mechanizmu. Wysokość kary za brak OC jest uzależniona od najniższej krajowej. I ta rośnie właśnie 1 stycznia.

Kara przyznana konkretnemu kierowcy zależy od typu pojazdu i czasu trwania luki ubezpieczeniowej. W przypadku samochodu osobowego wyniesie od 1 stycznia 2025 r.:

1870 zł w przypadku braku OC do 3 dni.

4670 zł w przypadku braku OC od 4 do 14 dni.

9330 zł w przypadku braku OC powyżej 14 dni.

Z jeszcze wyższą sumą w przypadku maksymalnego wymiaru muszą się liczyć kierowcy samochodów ciężarowych. W tym przypadku UFG może wlepić kierowcy nawet 14 tys. zł opłaty karnej. W przypadku motocykli spada ona do 1560 zł.

Czasami 9330 zł kary, a czasami 4,7 mln zł do zwrotu. Uwaga na OC!

Blisko 10 tys. zł kary to znacząca sankcja. Kierowca powinien jednak wiedzieć o tym, że może ona dopiero otwierać katalog kosztów. W sytuacji, w której brak OC wyjdzie przy okazji kolizji i pojazd bez ubezpieczenia będzie odpowiadać za zdarzenie, jego właściciel będzie musiał zwrócić kwotę wszystkich wypłaconych odszkodowań. Czasami mówimy o astronomicznych sumach.

Jak informuje UFG, rekordzista w ramach roszczenia regresowego został naliczony na 4,7 mln zł. Łączna wartość roszczeń regresowych wobec nieubezpieczonych sprawców wypadków wynosi obecnie ponad 375 mln zł. Średnio nieubezpieczony sprawca ma do zwrotu prawie 22 tys. zł. Te kwoty przemawiają zatem do wyobraźni i jeszcze mocniej powinny zachęcić kierowców do regularnego kontrolowania daty ważności polisy OC dla pojazdu.

Kiedy UFG może wykryć brak OC dla pojazdu?

Przypadki najczęstsze są dwa. Po pierwsze wtedy, gdy brak OC wyjdzie przy okazji kontroli drogowej. Policjanci mają obowiązek zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Bez znaczenia jest fakt czy kontrola miała charakter rutynowy, czy wynikała np. z kolizji drogowej. Po drugie czynności w zakresie ważności polisy OC prowadzą także inspektorzy UFG. Przeglądają wpisy w bazie CEPiK. Tam doszukują się luk ubezpieczeniowych. Na podstawie tak uzyskanych informacji wszczynają postępowanie.

Kluczowe jest to, że kierowca może zostać ukarany wyłącznie za brak OC w danym roku. Do 31 grudnia można zatem otrzymać karę za aktualny rok. Od 1 stycznia karane będą z kolei wyłącznie luki ubezpieczeniowe w 2025 r.