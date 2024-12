Ranking cen nowych "paliw". Można sprawdzić, ile zapłacimy za przejechanie 100 kilometrów

Niektóre pomysły są tak dobre, że zaczynasz się zastanawiać, dlaczego ktoś na nie wpadł tak późno. Właśnie tak jest z Rankingiem Cen Ładowania uruchomionym niedawno przez należący do Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności portal elektromobilni.pl oraz EV Klub Polska zrzeszający krajowych kierowców elektryków. Nowe narzędzie pozwoli użytkownikom samochodów elektrycznych łatwo porównać aktualne ceny prądu w stacjach ładowania należących do wszystkich sieci. Dlaczego dopiero teraz?

Ceny prądu w ładowarkach można porównać tak samo, jak ceny paliw płynnych na stacjach

Przede wszystkim nie jest to łatwe zadania, bo na polskim rynku cen prądu w ładowarkach panuje ogromny chaos. Cenniki w poszczególnych sieciach są uzależnione od wielu czynników: m.in. rodzaju abonamentu, mocy i lokalizacji stacji ładowania, a nawet godziny, w której z niej korzystamy. Do tego dochodzą okresowe promocje, co potęguje zamieszanie i sprawia, że cenniki prądu są mało przejrzyste i trudne do porównania. Można stwierdzić, że podobnie jest z cenami detalicznymi paliw płynnych na poszczególnych stacjach, ale w tym przypadku różnice pomiędzy nimi są znacznie mniejsze. Poza tym od lat działa wiele narzędzi, które ułatwiają ich porównanie i pozwalają wybrać najtańszą stację paliw w danym momencie. Dzięki Rankingowi Cen Ładowania właściciele elektryków mają mieć podobny komfort.

Nasz ranking cen ładowania to unikatowy na rynku projekt. W czytelny sposób pokazuje, jak duże potrafią być różnice cen między operatorami. W przypadku stawek AC różnice wynoszą do 100%, a w przypadku DC sięgają nawet 120 proc. Inicjując ten ranking, chcemy też zmotywować operatorów do zwiększenia konkurencyjności stawek na rynku

– dodaje Maciej Gis, kierownik kampanii Elektromobilni.pl.

Ranking Cen Ładowania początkowo ma być aktualizowany raz w miesiącu

Początkowo nowy ranking będzie publikowany na stronach: elektromobilni.pl i evklub.pl z comiesięcznymi aktualizacjami. Jego pierwsze grudniowe wydanie ze stanem cen z 11.12.2024 r. już jest dostępne. Stacje zostały podzielone na trzy różne kategorie w zależności od mocy ładowania: AC (prądem przemiennym) o maksymalnej mocy do 22 kW, stacje DC (prądem stałym do 150 kW) oraz stacje HPC (ang. High Power Charging) ładujące prądem stałym z mocą powyżej 150 kW. W Rankingu Cen Ładowania zostały uwzględnione wszystkie polskie sieci ładowarek: Greenway, Ekoen, Ionity, Tesla, Shell Recharge, Orlen Charge, Polenergia eMobility, Tauron, Powerdot, Lidl, Eleport, Horyzont EV, GO+EAuto, Budimex Mobility. Celem nowej porównywarki cen jest przedstawienie jak najpełniejszego obrazu polskiego rynku komercyjnych stacji ładowania elektryków. Bardzo mi się podoba taka inicjatywa, teraz marzę o dedykowanej stronie z interaktywnym kalkulatorem, na której ceny byłyby aktualizowane na bieżąco.