Akcje tego producenta aut rosną w rekordowym tempie. Ponad 70 proc. od początku roku

Wyniki Tesli nie są przesadnie optymistyczne. Dla przykładu marka chwilowo wstrzymuje produkcję Cybertrucka z uwagi na niskie zainteresowanie, musi się borykać np. z raportem ADAC mówiącym o awaryjności Modelu 3 i rosnącą, chińską konkurencją, a do tego w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. zanotowała spadek wartości aż o jedną trzecią. Mimo wszystko teraz zyskuje na giełdzie. I to solidnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sekundy od tragedii. Auto pędziło wprost na dziecko

Wartość Tesli wzrosła o 71 proc. To prawdziwy rekord

Jak informuje Businessinsider, w samą tylko środę kurs Tesli podskoczył o 6 proc. Tym samym akcja firmy jest teraz wyceniana na 424,77 dolara. A to kolejny dzień serii wzrostów. W samym tylko listopadzie wycena producenta samochodów zyskała 38 proc. W 2024 r. wartość Tesli z kolei zwiększyła się o rekordowe 71 proc. Tym samym przewyższyła dotychczasowy rekord zanotowany dokładnie 4 listopada 2021 r.

To przekłada się na sytuację finansową Elona Muska. Bo obecnie jest on najbogatszym człowiekiem na świecie. Jego majątek Forbes wycenia na 372 mld dolarów.

Czemu Tesla zyskuje na giełdzie? Chodzi o działalność polityczną Muska

W tym punkcie warto zastanowić się nad jednym. Skoro Tesla rynkowo radzi sobie słabo, czemu jej akcje "oderwały się od rzeczywistości" i tyle zyskują? Odpowiedź może być jedna i dotyczy działalności pozabiznesowej Muska. Chodzi o zaangażowanie miliardera w zwycięską kampanię Donalda Trumpa. Elon zainwestował w nią 277 mln dolarów żywej gotówki. Dodatkowo wykorzystał posiadaną przez siebie platformę X do usilnego promowania kandydata Republikanów.

Musk wejdzie do rządu. Inwestorzy spodziewają się korzystnych regulacji

Inwestycja była spora. Tak samo jak poświęcenie właściciela Tesli. Teraz jednak procentuje. Po pierwsze na giełdzie. Po drugie w tym, że Musk ma zostać szefem Departamentu Efektywności Rządu w administracji Trumpa. I tak naprawdę to pewnie ten czynnik decyduje o rosnącej wycenie Tesli. Bo Elon stanie się człowiekiem decyzyjnym. Może zatem rozgrywać pewne regulacje w taki sposób, aby były one korzystne dla jego biznesu. I pierwszy przykład z brzegu dotyczy przeforsowania federalnego procesu zatwierdzania pojazdów autonomicznych. Obecnie jest on realizowany na poziomie stanowym.

Przynajmniej takiego mechanizmu spodziewają się po nim inwestorzy. Takie są nawet ich oczekiwania. Choć nie tylko giełdy. Bo do korzystnej sytuacji Tesli przyczyniają się także analitycy. Dla przykładu Goldman Sachs podniósł swoją ocenę docelową dla Tesli.