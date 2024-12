Nowa droga do serca Karkonoszy. Będzie malowniczo, szybciej i po dwa pasy w każdą stronę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła złożenie wniosku o decyzję środowiskową (DŚU) dla budowy obwodnicy Kaczorowa i rozbudowy odcinka Bolków – Jelenia Góra. Ten kluczowy krok otwiera drogę do realizacji inwestycji, która od lat była wyczekiwana przez miłośników Karkonoszy.

Nowa droga w Karkonosze. Fioletowy szlak w wariancie W8

Z przedstawionych analiz wyłoniono preferowany wariant przebiegu trasy – W8. Fioletowy na mapie, w rzeczywistości będzie to 16,4 kilometra nowoczesnej, malowniczej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Trasa rozpocznie się na obwodnicy Bolkowa, by prowadzić podróżnych przez zachwycające okolice Jeżowa, Sześciu Domków, Nowych Rochowic, Kaczorowa, Radzimowic i Radomierza aż do Jeleniej Góry.



Droga nie tylko skomunikuje regiony, ale też harmonijnie wpisze się w krajobraz Karkonoszy. - „To będzie trasa, która łączy nowoczesność z szacunkiem dla przyrody" - podkreślają projektanci.

Nowa droga do serca Karkonoszy - mapa DK3 GDDKiA

Rozpoczęcie budowy DK3 coraz bliżej

Zakończenie procesu środowiskowego planowane jest na IV kwartał 2025 roku. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, pierwsze prace budowlane ruszą w 2028 roku. Poza główną trasą powstaną również chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe, a także urządzenia ochrony środowiska, takie jak przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

Droga Bolków - Jelenia Góra z obwodnicą Kaczorowa to nie tylko inwestycja infrastrukturalna, ale także klucz do rozwoju turystyki w Karkonoszach. Malownicza droga ma szansę stać się symbolem nowego etapu w komunikacji Dolnego Śląska, łącząc funkcjonalność z magią górskiego krajobrazu.