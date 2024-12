Co prawda w Polsce jeszcze nie ma oficjalnego obowiązku zmiany opon na zimowe, gdy robi się chłodniej, ale dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy lepiej to zrobić. Przed wymianą warto także sprawdzić stan tych opon. Stare i zużyte warianty mogą nie spełniać swoich funkcji i wtedy należy rozejrzeć się za nowymi. Tylko jak ocenić ich stan i wiek? Podpowiem.

REKLAMA

Dlaczego opony zimowe są tak ważne?

O zaśnieżone drogi teraz dosyć ciężko, ale zimowe opony przydadzą się nie tylko w takich warunkach. Są niezastąpione, gdy na nawierzchniach pojawia się tzw. czarny lód, czyli cieniutka warstwa zamarzniętej wody. Opony zimowe przede wszystkim nie twardnieją w niskich temperaturach, a co za tym idzie, zapewniają lepszą przyczepność.

Od razu można zauważyć, że opony zimowe mają mnóstwo niewielkich rowków. To sprawia, że auto jest bardziej stabilne, gdy jedzie po błocie, wodzie oraz oblodzonej drodze. Warto też zaznaczyć, że opony zimowe posiadają bardzo głęboki bieżnik, w który wpycha się śnieg. Wydaje się to niepożądane? Otóż nic bardziej mylnego, jest wręcz odwrotnie, zwłaszcza gdy na nawierzchni także leży ubity śnieg. Wtedy przyczepność wzrasta. Opony zimowe zazwyczaj są oznaczone po boku symbolem śnieżynki.

Zobacz także: Lepsza przyssawka, czy może magnes? Te uchwyty na telefon do samochodu najczęściej wybierają kierowcy

Jak sprawdzić wiek opony zimowej? Łatwo to ocenić

Oczywiście im opony starsze, tym bardziej będą tracić na swoich właściwościach. Podobno nowy zestaw powinno kupować się co około 5-6 lat, a zdecydowanie nie wolno dopuszczać, aby był starszy niż 10 lat. Główny problem stanowi oczywiście guma, która z czasem przy niskich temperaturach może się nawet rozpaść. Coś takiego jest najprostszą drogą do tragicznego wypadku. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie wieku swoich opon.

Kod z datą produkcji opony (fot. Nenadmil, Shutterstock)

Każda z nich ma wybity uniwersalny kod. Zazwyczaj zaczyna się on literami DOT. Natomiast cztery ostatnie cyfry definiują datę produkcji opony. Przykładowo, jeśli końcówka kodu to 2823 (jak powyżej), opona została wykonana w 28. tygodniu roku 2023. Data produkcji zawsze jest określana w ten charakterystyczny sposób. Na tej podstawie z łatwością da się określić, czy używany komplet jest do całkowitej wymiany, czy też jeszcze nie.