Ta firma ma powód do dumy. Od początku roku sprzedała w Polsce prawie 100 tys. samochodów

Producentem, o którym mowa, jest oczywiście Toyota. Japońska marka zbyła w naszym kraju między styczniem a listopadem 2024 r. 99 432 pojazdy osobowe i dostawcze o DMC do 3,5 t. To oznacza wzrost aż o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. A w tym punkcie dobre dane dopiero się zaczynają.

W samym listopadzie wzrost sprzedaży Toyoty sięgnął 29 proc.

Toyota w samym listopadzie sprzedała 10 615 fabrycznie nowych pojazdów. To oznacza wzrost o rekordowe 29 proc. Kolejne powody do zadowolenia dostarcza marce lista najchętniej kupowanych modeli w Polsce. W Top 10 znajduje się aż pięć pojazdów z logo japońskiego producenta.

Pierwsza jest oczywiście Corolla. Kompakt został wybrany w listopadzie przez 4145 klientów. To oznacza mniej więcej tyle, że każdego dnia dealerzy w całym kraju sprzedawali 138 pojazdów. O poziomie tego wyniku świadczy jednak jeszcze jeden fakt. Druga w kolejności Octavia znalazła 1526 kupców. Toyota jest zatem nie tylko pierwsza, ale i wręcz bezkonkurencyjna.

Corolla to lider. Świetnie radzi sobie też Yaris Cross, C-HR i RAV4

Toyota Corolla dobrze wypada także w ujęciu rocznym. Od stycznia z salonów wyjechało już 25 684 egzemplarze tego modelu. To daje 7-proc. wzrost i sprawia, że do tego auta należy przeszło 5 proc. całego rynku motoryzacyjnego w naszym kraju. Drugą najchętniej kupowaną Toyotą i trzecim najchętniej kupowanym samochodem w Polsce stał się Yaris Cross. Jego wolumen osiągnął 14 354 auta. To rezultat lepszy o 18 proc. od ubiegłorocznego.

Na czwartą pozycję awansowała Toyota C-HR (34 proc. wzrostu) z liczbą 13 021 zarejestrowanych aut, minimalnie wyprzedzając piątego Yarisa (12 951 egz., 4 proc. wzrostu). Stawkę z ósmą lokatą zamyka RAV4. Sprzedaż SUV-a wyniosła 10 031 egzemplarzy.

Toyota podbija kolejne segmenty w Polsce. Króluje w pięciu z nich

Dobre wyniki sprzedaży nowych aut sprawiły, że Toyota bardzo mocno przebija się w poszczególnych segmentach rynku. Zdobyła laur zwycięstwa i dominuje m.in.:

w segmencie A, a więc małych aut miejskich. Tu wygrało Aygo X.

w segmencie B, a więc aut miejskich. Tu wygrał Yaris.

w segmencie miejskich crossoverów. Tu wygrał Yaris Cross.

w segmencie C, a więc aut kompaktowych. Tu wygrała Corolla i ma blisko 28 proc. tego segmentu.

w segmencie C-SUV, a więc kompaktowych SUV-ów. Tu wygrał C-HR.

Ciekawostka w wynikach Toyoty jest jeszcze jedna. Pojawia się w sytuacji, w której przebiegunujemy dane i skupimy się na zakupach klientów prywatnych. Tu liderem staje się Yaris Cross. Trzecie miejsce zajmuje C-HR, a piąte Yaris.