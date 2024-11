Tylko jedna firma wyprodukowała we Francji pięć milionów aut i nie jest francuska

Francja kojarzy się głównie z francuskimi markami motoryzacyjnymi? Nie do końca. Idealnie udowadnia to Toyota. Japońska marka zlokalizowała w tym kraju swój zakład produkcyjny. I właśnie opuścił go 5-milionowy egzemplarz samochodu. To Yaris Cross.

4 Fot. Toyota Otwórz galerię Na Gazeta.pl