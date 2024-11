Zgłoszenie o kradzieży Porsche Panamera policjanci otrzymali w sobotę 23 listopada. Auto było zaparkowane na jednej z ulic na terenie Lublina. Poszkodowany właściciel wycenił wartość kilkuletniego pojazdu marki premium na kwotę ponad 200 tysięcy złotych.

Skradzione Porsche odnaleziono po kilku dniach

Jak czytamy w komunikacie prasowym przygotowanym przez lubelską policję, rozpracowaniem sprawy zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Śledczy przeanalizowali zebrany materiał do sprawy i dzięki podjętym czynnościom skrupulatnie wyjaśniającym okoliczności zaginięcia samochodu, po kilku dniach funkcjonariuszom udało się wpaść na trop poszukiwanego auta.

Zatrzymany odpowie za kradzież z włamaniem

Porsche Panamera zostało namierzone na parkingu podziemnym zlokalizowanym na terenie Warszawy. Poinformowani o tym fakcie funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, udali się na miejsce. Na wskazanym parkingu wywiadowcom przy Porsche udało się zatrzymać 41-letniego mężczyznę.

Policjanci poinformowali, że poszukiwany samochód został zabezpieczony i przetransportowany lawetą na służbowy parking. Zatrzymany 41-latek został natomiast przewieziony do Lublina. Zatrzymany mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kradzione pojazdy odnajdywane w Polsce

Na terytorium Polski służby mundurowe regularnie ujawniają pojazdy różnego typu pochodzące z przestępstw, do których doszło zarówno na terenie naszego kraju, jak i za granicą. W walce ze złodziejami, paserami oraz przemytnikami aut pomaga m.in. wiedza, doświadczenie, działania operacyjne, nowoczesny sprzęt, międzynarodowa współpraca służb czy dostęp do europejskich baz danych o kradzionych pojazdach.