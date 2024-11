Dla tej firmy nie ma świętości. Właśnie wzięła na warsztat pierwszy supersamochód w historii

Liberty Walk to japońska firma tuningowa. I specjalizuje się ona w... naruszaniu świętości. Co to oznacza? Jedna z pierwszych modyfikacji firmy dotyczyła Ferrari F40. Szerokim body-kitem do tego modelu dotknięte poczuło się nawet Ferrari. Na tyle, że zmodyfikowany egzemplarz zniknął z listy produkcyjnej marki!

Japoński tuner wziął na warsztat pierwszy supersamochód Lambo

Tym razem również może szykować się skandal. Szczególnie że Liberty Walk bierze na warsztat kolejną legendę. Padło na Lamborghini Miurę. Tu jednak na body-kicie się nie zakończy. Firma udostępniła kilka zdjęć z prac nad autem w sieci. I wyraźnie widać na nich, że coupe zostało rozebrane "do gołego". Straciło nawet fabryczny lakier na niektórych elementach nadwozia. To może oznaczać, że tuner chce dać włoskiemu supersamochodowi nowe życia.

Na ile będzie ono odbierać od tego, co widać w wersji fabrycznej? Tajemnicę rozwiąże premiera. Premiera, która została zaplanowana na targi motoryzacyjne w Tokio. Do tego czasu pozostają jedynie spekulacje. Szum wokoło tego projektu w sieci sprawia jednak, że można podejrzewać naprawdę daleko idące zmiany. Dla przykładu prace nad Miurą by Liberty Walk potwierdził producent szalonych wydechów – firma Armytrix.

Miura to prawdziwa legenda. I rodzynek! Powstało tylko 475 sztuk

Bardzo ważnym elementem tego materiału jest oczywiście samo Lamborghini Miura. To drugi model w historii włoskiej marki i jednocześnie pierwszy supersamochód w jej gamie. Powstał w 1966 i był produkowany do 1973 r. W sumie fabrykę opuściło 475 egzemplarzy. Miura była niezwykle charakterystyczna. Miała klasyczną bryłę i silnik umieszczony centralnie. Tu kluczowe stały się jednak szeroko otwarte "oczy". To Lambo wygląda na nieco zdziwione.

Kolejną cechą modelu był wrzaskliwy silnik V12. Jednostka ma 3,9 litra pojemności, 2 zawory na cylinder i cztery gaźniki trzygardzielowe Weber. Dzięki temu oferuje kierowcy 350 koni mechanicznych mocy i 367 Nm momentu obrotowego. Dziś mocniejsze są nawet gorące hatchbacki. W latach 60. XX wieku wartości jednak imponowały. Szczególnie że oznaczały czas sprintu do 100 km/h w 6,7 sek. W tamtym czasie był to jeden z najszybszych modeli świata.

Lamborghini Miura na stałe zapisało się w historii motoryzacji. Nie tylko włoskiej marki. Dlatego mocno ciekawy jestem, jak jego modyfikacja wyjdzie japońskiemu tunerowi.