Właściwie przygotowanie auta do wyjazdu na drogę jest obowiązkiem kierowcy. W zimowych warunkach szczególnie ważne jest odpowiednie pole widzenia otoczenia z wnętrza pojazdu. W wyniku pogorszonych warunków atmosferycznych zmotoryzowany musi więc wykonać kilka czynności przed ruszeniem w drogę, jeśli wymaga tego sytuacja.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oczyszczenie szyb i karoserii to podstawa

Śnieg na nadwoziu i lód na szybach ma wpływ na ograniczoną widoczność prowadzącego pojazd. Dlatego praca ze zmiotką i skrobaczką do szyb jest obowiązkiem zmotoryzowanego, zamierzającego wyjechać pojazdem na drogę publiczną. Odśnieżenie i oskrobanie szklanych powierzchni ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Oczyszczenie nadwozia ze śniegu i lodu jednak nie zawsze wystarczy. Niedopuszczalna jest jazda, kiedy szyby są zamarznięte od środka. Taka sytuacja ogranicza lub całkowicie zasłania pole widzenia.

Skrobanie szyby samochodu Fot. Policja

Mandat dla kierowcy skrobiącego szyby podczas jazdy

Skrobanie wewnętrznej strony szyb podczas jazdy jest oznaką braku odpowiedzialności kierowcy. Takie zachowanie jest obwarowane wysoką grzywną, która zgodnie z artykułem 66 ustęp 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, może wynieść od 20 zł do 3 tysięcy złotych i nawet 12 punktami karnymi. Aby samochód był gotowy do jazdy, a osoba kierująca poprzez obserwację mogła prawidłowo ocenić, co dzieje się wokół, szyby muszą zostać oczyszczone. Kara zostanie nałożona także za śnieg zalegający na reflektorach czy dachu.

Zgodnie z artykułem 66 ustęp 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

Podpunkt 1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

Podpunkt 5) zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Co więcej, w sytuacji gdy nieoczyszczenie auta przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innym uczestnikom ruchu lub pasażerom, kierujący naraża się na kolejne konsekwencje prawne z artykułu 86 §1 kodeksu wykroczeń, które przewidują mandat karny nie niższy niż 1500 złotych, a punkty karne przyporządkowane zostają odpowiednio do okoliczności zdarzenia.