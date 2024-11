Instalacje LPG mają swoje unikalne miejsce na polskim rynku motoryzacyjnym. Serwis Rankomat przygotował ciekawy raport odzwierciedlający demografię tych pojazdów. Przyjrzyjmy się zatem, gdzie najwięcej jest samochodów na LPG, w jakim wieku są takie pojazdy oraz jak to wszystko przekłada się na dochody kierowców w poszczególnych województwach.

REKLAMA

Auta z LPG w Polsce - liczby i trendy

Samochody z instalacją LPG w Polsce stanowią istotną część rynku motoryzacyjnego. Na koniec lipca 2024 roku w kraju było zarejestrowanych 2 559 226 aut z gazem. Warto zauważyć, że auta z LPG są najstarsze - ich średni wiek wynosi 19 lat, co wskazuje na fakt, że większość pojazdów na gaz to używane samochody. Dla porównania, średni wiek aut benzynowych to 15,5 roku, a samochodów z silnikami Diesla - 16 lat.

Zobacz wideo

Auta na LPG są często wybierane z powodu ich atrakcyjnej ceny zakupu i tańszej eksploatacji. Przejechanie 100 km na gazie kosztuje średnio 22 zł, co czyni LPG najtańszym paliwem pod względem kosztów na długich trasach. Dla porównania, samochód benzynowy na takim dystansie zużyje paliwo warte 36 zł, a diesel - 30 zł. Trudno się dziwić, że przekłada się to na rosnącą liczbę aut z LPG, mimo że instalacja gazowa wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak montaż systemu gazowego, wyższe ceny przeglądów czy ewentualne problemy z przestrzenią bagażową.

Gdzie w Polsce jest najwięcej aut z instalacją LPG?

W Polsce najwięcej samochodów z instalacją gazową znajduje się w województwie mazowieckim, co jest związane z liczbą mieszkańców w tym regionie. Mazowsze jest także jednym z najważniejszych węzłów motoryzacyjnych w Polsce, a warszawskie aglomeracje stanowią duży rynek samochodów używanych. Niemniej jednak, liczba aut LPG w tym województwie nie jest największa pod względem odsetka wśród wszystkich zarejestrowanych pojazdów.

Jeśli chodzi o województwa z najwyższym procentem aut z instalacją LPG w stosunku do wszystkich zarejestrowanych pojazdów, na pierwszym miejscu znajduje się województwo lubelskie, gdzie blisko co piąty zarejestrowany tam samochód ma zbiornik na LPG. Na kolejnych miejscach uplasowały się województwa łódzkie (17,66 proc.) oraz podkarpackie (16,3 proc.). Warto zauważyć, że w tych regionach LPG jest szczególnie popularne, co może wskazywać na ich specyficzny charakter demograficzny i ekonomiczny. Z kolei w województwach takich jak mazowieckie, śląskie czy warmińsko-mazurskie, odsetek aut z LPG wynosi już tylko około 12-13 proc., co nadal jest znaczącą liczbą, ale nie osiąga poziomu regionów z najwyższą koncentracją gazowych pojazdów.

Mapa popularności aut z instalacją LPG Rankomat

Na zachodzie Polski, w województwach takich jak zachodniopomorskie, wielkopolskie, czy dolnośląskie, popularność aut z LPG jest znacznie niższa. Tam odsetek aut LPG oscyluje wokół 8-9 proc., co jest wynikiem specyficznych uwarunkowań lokalnych i ekonomicznych.

Wiek samochodów z instalacją LPG?

Auta na gaz to przeważnie pojazdy starsze, co znajduje swoje odzwierciedlenie w średnim wieku tych samochodów, który wynosi 19 lat. Zjawisko to jest wynikiem dwóch czynników. Po pierwsze, starsze pojazdy często trafiają na rynek wtórny, a ich właściciele decydują się na instalację gazową w celu zredukowania kosztów eksploatacji, zwłaszcza przy długotrwałym użytkowaniu. Po drugie, samochody na gaz są stosunkowo tanie w zakupie -w sierpniu 2024 roku średnia cena auta z LPG wynosiła około 22 tys. zł, czyli mniej niż połowę ceny przeciętnego używanego auta benzynowego (44 tys. zł).

To sprawia, że samochody te są atrakcyjną opcją dla osób, które nie dysponują dużymi sumami na zakup nowego auta, ale chcą cieszyć się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. W szczególności w regionach o niższych dochodach, gdzie cena zakupu samochodu jest ważnym czynnikiem, auta na LPG stanowią sensowną alternatywę.

Samochody na LPG a poziom zarobków

Istnieje wyraźna zależność między popularnością aut na LPG a poziomem zarobków w danym województwie. Z danych wynika, że w regionach o niższych dochodach, takich jak województwa lubelskie, podkarpackie czy świętokrzyskie, samochody na gaz stanowią większy odsetek wszystkich pojazdów. Na przykład w województwie lubelskim, gdzie średnie zarobki są jednymi z najniższych w kraju, aż 17,71 proc. zarejestrowanych samochodów to pojazdy z instalacją LPG. W regionach o wyższych zarobkach, takich jak mazowieckie, śląskie czy dolnośląskie, odsetek ten nie przekracza 12,5 proc.