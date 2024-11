Rząd podwyższa dopłaty do elektryków. Czy teraz Polacy zaczną je kupować?

Rząd szykuje właśnie nowy system dopłat do zakupu samochodów elektrycznych. Jak informuje Elektrowoz.pl, rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące programu Mój Elektryk 2.0. Zmiany w finansowaniu będą spore. Bo wiele wskazuje na to, że osoby fizyczne będą mogły uzyskać nawet 40 tys. zł dofinansowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartłomiej Derski: Ceny baterii samochodowych w ciągu dekady obniżyły się o 80 procent

Nawet 40 tys. zł na zakup elektryka dla osoby fizycznej

W ramach programu Mój Elektryk 2.0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie miał do rozdysponowania nawet 1,6 mld zł. To astronomiczna suma. Nowa będzie jednak nie tylko pula środków. Wiele wskazuje na to, że zmienią się także zasady przyznawania dofinansowania. Bo osoba fizyczna prawdopodobnie będzie mogła starać się o:

18 750 zł w przypadku pojazdu kategorii M1.

10 000 zł premii w przypadku złomowania poprzedniego pojazdu.

11 250 zł w przypadku, w którym starający się o dotację zmieści się w kryterium mówiącym o maksymalnym dochodzie 120 000 zł rocznie.

To oznacza, że osoba fizyczna będzie mogła dostać na zakup elektryka nawet 40 000 zł dofinansowania. Oczywiście pod dwoma warunkami. Pierwszy jest taki, że auto nie będzie kosztować więcej, niż 225 000 zł. Drugi jest taki, że musi to być pojazd nowy. Rozszerzenie programu nie dotyczy aut z drugiej ręki.

Co z leasingiem lub wynajmem i zakupem na firmę?

Program Mój Elektryk 2.0 zmieni także zasady leasingu lub wynajmu samochodu elektrycznego przez osobę fizyczną oraz zakupu na jednoosobową działalność gospodarczą. W tym przypadku maksymalna kwota również wyniesie 40 tys. zł, ale będzie się inaczej rozkładać na poszczególne składniki. W przypadku:

leasingu lub wynajmu przez osobę fizyczną – 30 000 zł na zakup, 5 000 zł za złomowanie i 5 000 zł za kryterium dochodowe.

zakupu na jednoosobową działalność gospodarczą – 30 000 zł na zakup, 10 000 zł za złomowanie.

Jaki samochód można zezłomować w programie Mój Elektryk 2.0?

Ustawodawcy zdają sobie sprawę z tego, że wynosząca 10 tys. zł premia za zezłomowanie starego pojazdu będzie stanowiła kuszącą wizję do "kombinacji". Dlatego program Mój Elektryk 2.0 będzie przewidywał warunki, w jakich pojazd taki może trafić na złom. Przede wszystkim będzie on musiał znajdować się w posiadaniu obecnego właściciela przez co najmniej 3 lata. Przy czym to złomowanie nie musiało się odbyć aktualnie. Pojazd powinien trafić na szrot od 1 lutego 2020 r., a więc nawet mniej więcej 5 lat od wprowadzenia programu.

Ogłoszenie szczegółów i ostatecznych warunków Mojego Elektryka 2.0 ma nastąpić do końca 2024 r.