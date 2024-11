W 10 miesięcy Polacy kupili ponad 11 tys. takich samochodów. O jaki model chodzi?

Druga generacja Toyoty C-HR zadebiutowała w czerwcu 2023 r. Crossover segmentu C, identycznie jak poprzednik, postawił na wyrazistą stylistykę i napęd hybrydowy. Tyle że tym razem może on występować również w wersji plug-in. Model spotkał się z ciepłym przyjęciem polskiego rynku motoryzacyjnego. Dane jego sprzedaży wyglądają naprawdę dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Kradzione toyoty odnalezione w ujawnionej dziupli

Toyota sprzedaje w Polsce 36 C-HR-ów dziennie!

Toyota poinformowała właśnie, że między styczniem a październikiem 2024 r. salony marki w całym kraju opuściło 11 051 sztuk modelu C-HR. To oznacza mniej więcej tyle, że wliczając weekendy, Japończycy sprzedawali w naszym kraju ponad 36 C-HR-ów każdego dnia! A to nie koniec świetnych danych. Bo warto wiedzieć także o tym, że:

liczba na poziomie 11 051 egzemplarzy jest niemalże taka sama, jak w całym ubiegłym roku. Tyle że osiągnięta w 10, a nie 12 miesięcy.

do klientów trafiły 1363 pojazdy pierwszej generacji oraz 9688 egzemplarzy drugiej odsłony samochodu.

C-HR ma jeszcze dwa miesiące sprzedaży i intensywną końcówkę roku na dalsze pobicie wyniku. Szczególnie że marka już rozpoczęła wyprzedaże rocznika. Cennik modelu startuje od kwoty 119 900 zł. To oznacza obniżkę o 20 tys. zł.

Za blisko połowę sprzedaży Toyoty C-HR w Polsce odpowiada 140-konna hybryda

Najpopularniejszą wersję napędową w Toyocie C-HR jest w tym roku silnik 1.8 Hybrid. 140-konną hybrydę od początku roku wybrało 5866 klientów. Numerem dwa okazuje się 197-konny układ 2.0 Hybrid. Ten znalazł między styczniem a październikiem 3467 nabywców. 355 egzemplarzy sięgnęła sprzedaż najmocniejszej Toyota C-HR Plug-in Hybrid. Choć warto wspomnieć o tym, że 223-konny plug-in dołączył do oferty dopiero w drugim kwartale 2024 r.

Jeżeli chodzi o wersje wyposażenia, najpopularniejsza jest pośrednia Style. Jej zbyt wyniósł 3049 sztuk. Numerem dwa okazuje się niemalże topowa Toyota C-HR Executive. W tym przypadku sprzedaż osiągnęła liczbę na poziomie 1812 egzemplarzy.