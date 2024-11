Obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9 będzie przebiegać przez gminę Skaryszew i ominie miasto po jego zachodniej stronie. Przyszła trasa będzie miała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a dojechać do niej będzie można poprzez trzy skrzyżowania - dwa z istniejącym przebiegiem DK9 oraz jedno z drogą wojewódzką nr 733. Obwodnica planowana jest w nowym śladzie DK9 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

Co więcej, sama droga krajowa nr 9 pomiędzy Skaryszewem a Iłżą zostanie dostosowana do parametrów klasy GP. W ramach zadania powstanie m.in. nowa konstrukcja drogi, przebudowane zostanie 18 skrzyżowań. Ponadto wybudowane będą ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i odwodnienie.

Przetarg na budowę obwodnicy Skaryszewa. Znamy potencjalnego wykonawcę

GDDKiA nie tak dawno ogłosiła przetarg na realizację inwestycji. Zadaniem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie wybudowanie obwodnicy oraz rozbudowa DK9 od Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży. Chętnych podjęcia się tego wyzwania jest łącznie osiem firm.

Złożone oferty będą teraz badane i oceniane przez pryzmat kryteriów ceny (55 proc.), okresu gwarancyjnego (40 proc.) i zagospodarowania destruktu asfaltowego (5 proc.). Najtańszą ofertę w przetargu na projekt i budowę złożyła firma Mirbud, która wyceniła zadanie na blisko 279 mln zł. Pozostałe oferty prezentują się następująco.

279 602 360,90 zł - Mostostal Warszawa

311 611 027,77 zł - Polaqua

317 222 165,04 zł - Strabag

327 900 905,68 zł - konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones

336 817 977,42 zł - Budimex

379 886 877,48 zł - Unibep

443 456 183,39 zł - konsorcjum Trakcja i Budromost - Starachowice

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich ofert dyrekcja będzie mogła podpisać stosowną umowę z przyszłym wykonawcą inwestycji. Prawdopodobnie dojdzie do tego z początkiem 2025 roku. "Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w I kwartale 2025 roku. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o decyzję ZRID do 10 miesięcy od daty podpisania umowy) - informują drogowcy. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec 2028 roku.