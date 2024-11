18-latek miał prawo jazdy przez tydzień. Potem uderzył swoim Audi w betonowy słup

Wieczór, ul. Żołędziowa w Rybniku i wielki huk. Granatowe Audi A4 wpadło w poślizg i zatrzymało się na betonowej latarni. Powód zdarzenia raczej nikogo nie zdziwi. Kierujący sedanem nie dostosował prędkości do warunków drogowych.

Audi do kasacji. Jeden z pasażerów trafił do szpitala

Autem podróżowało trzech 18-latków. Kierujący od 7 dni posiadał tymczasowe prawo jazdy. 7 dni temu zdał zatem egzamin na prawo jazdy i zdobył uprawnienia do kierowania pojazdami. Bilans zdarzenia? Kierowca i siedzący obok nieco pasażer wyszli z wypadku bez szwanku. Pasażer siedzący na tylnej kanapie z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala. Prawdopodobnie czeka go krótka obserwacja.

18-letni rybniczanin, który kierował Audi A4, musi się teraz liczyć z konsekwencjami. W najlepszej opcji dostanie 1020 zł mandatu i 10 punktów karnych, z OC swojego auta zapłaci za naprawę latarni, a A-czwórkę odstawi na złom. W najgorszej policjanci mogą go oskarżyć o stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i skierować sprawę do sądu. Tam może stracić prawo jazdy.

18-latkowie mogą mówić o ogromnym szczęściu

Trójka młodzieńców miała prawdziwe szczęście. Słup jest trudnym przeciwnikiem na drodze. Zwłaszcza dla przestarzałego Audi A4 B5. Ten samochód pojawił się w produkcji w 1994 r. Istnieje zatem spora szansa na to, że pojazd był prawie dwukrotnie starszy od swojego kierowcy! A na tym złe informacje się nie kończą. Bo model w 1997 r. został poddany testowy zderzeniowemu przez Euro NCAP. Zdobył trzy gwiazdki, przy czym jedną instytut mu skreślił. Trzy gwiazdki w starej formule testu to już był naprawdę słaby wynik. Dziś A4 pewnie nie miałoby szansy nawet na jedną...

Ogromne szczęście 18-latka i jego pasażerów polegało na jeszcze jednej rzeczy. Żeby punkt uderzenia nie przesunął się o kilkanaście centymetrów w stronę klapy bagażnika. W takim przypadku bilans zdarzenia z pewnością byłby tragiczny. Mogliby nawet zginąć wszyscy podróżujący. Dlatego warto mieć nadzieję, że 18-latek wyciągnie z tej sytuacji cenną nauczkę. Na drugi raz zdejmie nogę z gazu. A wraz z nim także inni kierowcy. Jesień to czas trudnych warunków drogowych. Te z kolei są wrogiem prędkości.