Ceny paliw na Wszystkich Świętych. Tyle zapłacimy za PB, ON i LPG. Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej?

Tuż przed corocznymi wyjazdami na Wszystkich Świętych e-petrol.pl nie ma pomyślnych wiadomości dla kierowców. Z najnowszego raportu cenowego wynika, że na stacjach ponownie podrożały wszystkie paliwa.

- tak zaczyna się najnowszy komunikat serwisu z prognozami cen paliw.

Jak się okazało, stacje paliw postanowiły skorzystać z koniunktury i podniosły dość wyraźnie ceny wszystkich paliwa. Według najnowszych analiz e-petrol, ceny paliw przed świętami w Polsce znów wzrosły, co może uderzyć w kieszenie kierowców szykujących się na świąteczne wyjazdy. Obecnie średnia cena benzyny Pb95 wynosi 6,05 zł za litr, co jest efektem wzrostu o 6 groszy. Jeszcze bardziej podrożał olej napędowy – jego cena wzrosła do 6,12 zł/l, czyli o 7 groszy więcej niż tydzień temu. Również LPG nie pozostało bez zmian: litr tego paliwa kosztuje teraz 3,05 zł, co stanowi wzrost o 6 groszy w porównaniu do wcześniejszych notowań.

Wszystkich Świętych 2024. Gdzie paliwo jest najdroższe, a gdzie najtańsze?

W skali kraju najtaniej można zatankować na Warmii i Mazurach, gdzie litr benzyny Pb95 kosztuje średnio 5,97 zł, a diesel 6,04 zł. LPG z najniższą ceną – 3,01 zł za litr – oferowane jest w województwach łódzkim, śląskim i świętokrzyskim.

Najwyższe ceny Pb95 i diesla odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie za litr obu paliw trzeba zapłacić aż 6,19 zł. Autogaz osiąga najwyższą cenę na Opolszczyźnie, gdzie litr LPG kosztuje średnio 3,10 zł. Niestety, to nie koniec złych wieści. Według analityków rynku paliw, zbliżające się święta oraz napięcia na rynku paliw sugerują, że ceny mogą utrzymywać tendencję wzrostową.