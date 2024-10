Ile można zarobić na stanowisku motorniczego? Dla wielu osób to majątek. Tramwaje Warszawskie opublikowały ogłoszenie

W Warszawie poprowadzonych jest ponad 300 km torów tramwajowych. Każdego roku pojazdami szynowymi przemieszcza się po mieście jakieś 900 tys. osób, co stanowi 36 proc. ogółu pasażerów. Teraz Tramwaje Warszawskie zorganizowały dni otwarte. W ich czasie zwiedzający mogli się przyjrzeć specyfice pracy motorniczych.

Tramwaje Warszawskie szukają motorniczych. Rekrutacja trwa

Dni otwarte w Tramwajach Warszawskich mają tak naprawdę dwa cele. Po pierwsze chodzi o to, aby miejska spółka pokazała się jako firma, która jest otwarta na mieszkańców stolicy. Po drugie operator tramwajowy przy okazji mógł nieco polobbować na swoją rzecz. Polobbować, bo poszukuje cały czas kandydatów na motorniczych. Aby zachęcić zwiedzających do wysłania CV w odpowiedzi na ogłoszenia, spółka zdradziła nieco szczegółów dotyczących tej pracy. Opowiedziała m.in. o średnich zarobkach warszawskich motorniczych. I kwota może naprawdę zaskoczyć.

Tramwaje Warszawskie zatrudniają aktualnie... 3900 pracowników! Jeżeli chodzi o ofertę najpierw kursu, a później pracy motorniczego, można ją znaleźć na oficjalnej stronie spółki.

Ile zarabia motorniczy w Warszawie?

9692,56 zł brutto to prawdziwy majątek! Nawet w 2024 r. i przy obecnych cenach oraz inflacji. Karol Krawczyk w dzisiejszej odsłonie sitcomu "Miodowe lata" miałby zasadniczo inny wystrój w mieszkaniu. Biedna meblościanka z lat 80. zmieniłaby się w dużo bardziej modny mebel. Bo dziś zarabiałby prawie tyle, co... lekarz ze specjalizacją zaczynający pracę, inżynier ds. jakości, główny księgowy w mniejszym mieście czy nawet adwokat.

Na konto motorniczego w Warszawie w III kwartale 2024 r. wpływa średnio 7398,90 zł każdego miesiąca. To kwota "na rękę", która nie oznacza tylko płacy zasadniczej. Początkujący motorniczy zarabia zatem pewnie mniej. Doświadczony i wieloletni pracownik może liczyć jednak na wyższy przelew. Choć wysokość pensji zależy od wielu czynników. Bo w tabeli wynagrodzeń są także dodatki za pracę nocną, w święta oraz nadgodziny, dodatek brygadzistowski i mentorski, nagroda z systemu oceny pracowników czy premia półroczna.

Jak zostać motorniczym w Warszawie?

W tym punkcie rodzi się zatem pytanie: "Co należy zrobić, aby zostać motorniczym w Warszawie?" Kandydat musi spełnić kilka warunków. Mowa o tym, że:

musi mieć ukończony 21. rok życia,

posiadać prawo jazdy kat. B,

przejść z wynikiem pozytywnym badania lekarskie zdrowotne i psychotesty,

zdać egzamin na uprawnienia do kierowania tramwajem.

Choć nie tyle wymóg, a raczej preferencja jest jeszcze jedna. Z uwagi na uwarunkowania techniczne stanowiska pracy motorniczego (a konkretnie kabiny), kandydaturę powinny zgłaszać osoby o wzroście w przedziale od 160 do 190 cm oraz wadze do ok. 130 kg. Tramwaje Warszawskie nie zamykają się tylko na kandydatów obywatelstwa polskiego. O pracę mogą się starać także osoby innych narodowości, ale zamieszkujące w kraju. Taka możliwość pojawia się w sytuacji, w której legalny pobyt w Polsce trwa co najmniej 185 dni.